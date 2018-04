Sampdoria | Viviano | “giochiamocela con la Lazio”

Sampdoria - Viviano : 'La Juve è ferita - sarà durissima' : Lo sa bene anche l'estremo difensore doriano Emiliano Viviano , che intercettato dai microfoni di Sky Sport ha introdotto così la gara della Samp: 'Domenica sarà durissima , andiamo ad affrontare la ...

Sampdoria - Viviano : “figuraccia con l’inter” : Due sconfitte pesantissime contro il Crotone e l’Inter, nove reti subite e l’Europa League che rischia di allontanarsi. La Sampdoria sta vivendo il peggior momento della stagione. “Facciamo fatica anche noi a capire cosa sia accaduto – ha spiegato il portiere Emiliano Viviano -. Sicuramente c’è qualcosa che non è andato, perché comunque non è una questione di risultati, ma di prestazioni. Vogliamo fortemente cercare ...

Serie A Sampdoria - lombalgia per Viviano : palestra e piscina : GENOVA - La Sampdoria è scesa in campo sotto la pioggia per preparare la sfida contro l'Inter: esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a rettangolo da gioco ridotto per Quagliarella e compagni. ...

Serie A Sampdoria - Viviano a parte : mal di schiena : GENOVA - E sercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a rettangolo da gioco ridotto. E' questo il programma svolto in giornata dalla Sampdoria di Giampaolo , sotto la pioggia, . Viviano , a causa del ...

Crotone-Sampdoria - Viviano para il 4° rigore consecutivo : è record in Europa : All' Ezio Scida forse nessuno si aspettava una prestazione così disastrosa da parte della Samp. 4-1 e zero punti nella trasferta di Crotone. Giornata negativa un po' per tutti, compreso Viviano, ...

Crotone-Sampdoria 4-1 : Trotta doppietta - gol di Stoian - Zapata e autogol di Viviano : Più aggressivo, più cinico, più tutto. Il Crotone viaggia spedito sul trenino della salvezza, lasciando tutti i rimpianti alla Samp. Che esce dalla "battaglia" dello Scida piena di graffi e gol al ...

Autogol Crotone-Sampdoria : Silvestre-Viviano - mai vista una cosa del genere [VIDEO] : Autogol Crotone-Sampdoria: Silvestre-Viviano, mai vista una cosa del genere. Si è conclusa la gara valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A, dominio da parte del club calabrese che vola verso la salvezza. Successo grazie alla doppietta di Trotta, al gol di Stoian e ad un’autorete clamorosa, per Giampaolo non basta Zapata. Autogol clamoroso nel secondo tempo, frittata Silvestre-Viviano, non si è mai vista una cosa del genere in ...