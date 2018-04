Il governo si fa "con l'intero centrodestra", torna a sottolineare Salvini da Isernia. E aggiunge: "Secondo me c'è qualcuno che tifa a far saltare un accordo politico per inventarsi l'ennesimo governo tecnico che poi spenna gli italiani, a questo la Lega non sarà mai disponibile". "Se serve mi metto in campo direttamente io pur di non perdere altro tempo". "Non mi interessano logiche politiche", l'Italia "ha fretta". "In campo io, e o la va o la spacca". Di Maio? "Sono un po' ballerini", la Lega mai con il Pd.(Di giovedì 19 aprile 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salvini chi