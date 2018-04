Salvini snobba Casellati e fa uno sgarbo anche al Capo dello Stato e alla democrazia Ma

Scintille Salvini -Di Maio - Pd snobba M5S - . Governo in alto mare : Roma, 28 mar. , askanews, Per ora Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno ripreso a parlarsi pubblicamente, attraverso interviste, tweet e dichiarazioni, dopo settimane di contatti riservati, telefonate ...

Scintille Salvini -Di Maio - Pd snobba M5S - . Governo in alto mare : Ma se il M5S voleva puntare sulla politica "dei due forni", come qualche osservatore aveva suggerito, dal Pd per ora è giunta una risposta secca, con il rifiuto opposto all'invito dei capigruppo 5 ...

Matteo Salvini snobba Fabio Fazio : 'Mi sta sulle pa**e' : Il noto leader della Lega, molto impegnato in incontri pubblici sia negli svariati salotti televisivi che nelle maggiori piazze di tutta Italia, ha affermato chiaramente che non prenderà parte a 'Che tempo che fa' per via della 'simpatia' che prova nei confronti di Fabio Fazio. Matteo Salvini ha più volte espresso tramite i social quello che pensa sul conduttore 'più pagato della tivù pubblica'. ...Continua a leggere