Salvini sente Di Maio | accordo con M5S si basa sulle cose da fare

Salvini sente Di Maio : «Le Camere subito operative». Poi la frecciata : «Se vinco in Molise qualcuno abbassa la cresta» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Rottura al Senato Salvini brucia Romani e lancia la Bernini L'ira di Fi : «Atto ostile» Il Cavaliere sente Renzi : La seconda ragione è invece solo in parte politica, perché se da un lato Salvini vuole mettere in chiaro che è lui oramai a dare le carte, dall'altro ci tiene a levarsi la soddisfazione personale di ...

Giorgio Napolitano apre legislatura/ Senato - assente Salvini al discorso dell’ex presidente : Giorgio Napolitano presidente del Senato "per un giorno": "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Berlusconi sente Salvini : domani il vertice a Roma : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono sentiti al telefono - come riferiscono fonti azzurre - in vista del vertice che si terrà domani a palazzo Grazioli, residenza del Cavaliere a Roma , e a cui ...

Salvini sente Di Maio : Telefonata tra il leader della Lega ed il leader del Movimento 5 Stelle sull'insediamento del prossimo Parlamento. "Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi di Maio - ha fatto sapere in ...

Milano - Salvini : 'Maroni assente al comizio? Non sono deluso - mi godo splendida piazza' : Roberto Maroni è stato il grande assente al comizio di Matteo Salvini in Piazza Duomo a Milano . Il presidente della Lombardia non si è presentato...

Lega : Salvini - Maroni assente? Io mi godo la piazza : Milano, 24 feb. (AdnKronos) – Nessuna delusione da parte di Matteo Salvini per l’assenza di Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, alla manifestazione della Lega in piazza Duomo a Milano. “Io mi godo la piazza che c’era”, ha detto Salvini, leader della Lega, rimasto ancora a lungo in piazza Duomo al termine della manifestazione per parlare con i sostenitori. “C’è tanto di meglio da fare, ...