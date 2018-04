Salvini | Se si va avanti con questa manfrina | tanto vale andare a votare

Juventus - scontro tra Berlusconi e Salvini davanti a Mattarella : 'Rigore nel recupero? Io ho goduto' : I due sembrano faticare tantissimo per ritrovare un punto in comune, qualcosa che li metta dalla stessa parte, anche fuori dalla politica. Le divergenze tra i due sono state evidenti anche davanti al ...

Salvini imbarazzato davanti alle avances delle sostenitrici. La fan : “Nun me sposto - te devo toccà” : Il leader leghista Matteo Salvini, a Terni per lanciare la candidatura di Leonardo Latini alla poltrona di sindaco, cerca di farsi spazio tra i simpatizzanti per parlare. Nel video si distingue la voce di una donna che ripete: “Je tocco ‘na coscia“. Salvini torna a chiedere agli astanti di spostarsi un po’. A questo punto una delle donne presenti rincara: “Non mi sposto, ti devo toccare”. Salvini sorride ...

Salvini-DiMaio - asse sulle Camere. Il leader 5 stelle : «Passi avanti per il governo. Berlusconi lasci ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Salvini : avanti dialogo con M5S - no Pd : 18.34 "In settimana continuerò a dialogare con altri,a cominciare da Di Maio: l'unica cosa che escludo è un governo col Pd, che ha fatto disastri negli ultimi sei anni". Così il leader della Lega, Salvini,sugli incontri per la formazione del governo. "Se ci saranno i numeri per governare sarò orgoglioso di farlo, altrimenti meglio tornare ad ascoltare gli italiani-ha aggiunto-spero che nessuno voglia perdere tempo o tirare a campare senza fare ...

Governo - Di Maio 'Da Martina passi avanti'. Salvini 'Governo Pd-M5s Mamma mia...' : ... apprezzando il commento, seppur prudente e cauto, dello stesso Maurizio Martina che, ad evitare fraintendimenti, ci tiene a precisare: 'la linea politica dem non cambia'. Matteo Salvini assiste al ...

M5S - LUIGI DI MAIO AL PD : "SOTTERRIAMO ASCIA DI GUERRA"/ “Parole Martina passo avanti - Salvini non ha il 51%” : LUIGI Di MAIO al Pd, "diamo governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ASCIA di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:23:00 GMT)

Di Maio : 'Parole Martina sono passo avanti - Salvini non ha il 51%' : "Registro come un passo avanti la dichiarazione di Martina". Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, commentando le parole del reggente del Pd in replica alla sua richiesta di dialogo. "...

Marzio Breda - il segnale sulla trattativa tra Di Maio e Salvini : 'Sul governo siamo molto avanti' : ... 'Mattarella si è compiaciuto di verificare come un movimento rivoluzionario come è il Cinque stelle e in parte la Lega, quando si è accostato al mondo istituzionale ha cambiato i toni, le parole d'...

Consultazioni avanti piano - in attesa che di Di Maio e Salvini svelino i loro piani : I giovani leoni e un leader da pensionare Qualcuno dalle parti del Pd è convinto del contrario, e cioè che i due giovani leoni della politica italiana siano già d'accordo da settimane, e che al ...

Consultazioni avanti piano - in attesa che di Di Maio e Salvini svelino i loro piani : La politica del muso duro scelta dai grillini alla vigilia del gran consulto al Quirinale aumenta le tensioni nel centrodestra, e la Lega si trova davanti al dilemma di scegliere l’antica amicizia con Berlusconi oppure la nuova avventura con Di Maio. Ma c’è un ma: dal Colle si lascia intendere che i tempi potrebbero essere lunghi, e quando i tempi si allungano aumentano le possibilità di colpi di scena. Anche ...

M5s - Bonafede : “Di Maio premier o nessun governo”/ Fraccaro “sì reddito cittadinanza - avanti solo con Salvini” : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)