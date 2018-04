Salvini | se serve mi metto in campo direttamente io per governo

Salvini non va alle consultazioni della Lega con Casellati - Centinaio : "Serve un miracolo" : Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, come da mandato esplorativo conferitole dal Capo dello Stato ha incontrato a Palazzo Giustiniani i rappresentati della Lega. ...

Salvini : "Uno Sforzato per Di Maio Serve che faccia qualcosina di più" Il capo M5S : "Centrodestra dannoso" : Che bicchiere offrirei a Di Maio? "Uno Sforzato della Valtellina perche' si deve sforzare a fare qualcosa di piu’”. Dopo un bagno di folla al Vinitaly, il leader della Lega Matteo Salvini si lascia è andare a un paio di battute sullo stato delle trattativ Segui su affaritaliani.it

MATTARELLA - CONSULTAZIONI : “SERVE GOVERNO CONTRO LO STALLO”/ Casellati o Giorgetti - Salvini striglia M5s e FI : CONSULTAZIONI, Fico e Casellati da MATTARELLA: il Colle "nessun progresso, o si trova accordo o deciderò su come uscire dallo stallo". GOVERNO M5s-Centrodestra o incarico a Casellati(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:30:00 GMT)

Papa ai Rom : 'Serve integrazione' e Salvini : 'Se rubassero di meno...' : Papa Francesco ha rivolto a Rom e Sinti un invito a favorire "la cultura dell'incontro, con la buona volontà di conoscersi e rispettarsi reciprocamente" perché, ha spiegato, "è questa la strada che ...

Salvini : 'Berlusconi si scordi unintesa col Pd - ci serve una voce sola' : Nel giorno del vertice del centrodestra ad Arcore, Matteo Salvini mette le mani avanti: "A Berlusconi e Forza Italia dirò chiaramente di scordarsi di fare un governo con il Pd". Parlando della ...

Salvini : "Caro Silvio scordati l'asse con il Pd. Adesso ci serve una voce sola" : Il vicepresidente del Senato M5s, Paola Taverna intanto avverte la Lega: 'no' a Forza Italia, rimane un 'no', non trattabile. Il Pd intanto chiude proprio ai grillini: nostra posizione non cambia. Faremo opposizione. Rosato: la loro apertura è "strumentale". Tajani parla di eventuale esecutivo a sostegno Dem, provocando di fatto una frattura nella coalizione di centrodestra

Salvini : no ai veti - serve dialogo con M5s per governo : Roma, 6 apr. , askanews, Il voto del 4 marzo ha 'premiato la coalizione di centrodestra e poi i Cinquestelle'. Quindi 'penso che un governo stabile, che faccia le riforme che gli italiani vogliono via ...

Mattarella : «Non c'è maggioranza - serve tempo per un governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni. Si è chiuso così il secondo...

