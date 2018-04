Salvini | ' se non si muove nulla scendo in campo io'

Di Maio : no tavolo a 4 - sì sostegno non ostile Fi e FdI. Ma Salvini : governo con intero centrodestra : Resta il muro contro muro M5s-Lega. Il capo politico 5 stelle ribadisce il suo no a un tavolo a quattro, con Salvini, Berlusconi e Meloni: "E' molto complicato per noi digerire questo scenario". Ma il leader del Carroccio replica: il governo si fa con tutto il centrodestra, non vorrei ci fosse qualcuno che non lo vuole far partire

Di Maio non toglie il veto a Berlusconi : “Dialogo solo con Lega”. Salvini : “Con tutto il centrodestra o nulla” : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che ne primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «Co...

Salvini : «Segnali di novità - ora M5S parli di programmi e non di posti» : Il leader della Lega lancia un ultimo appello alla responsabilità. Anche alla luce della posizione di minoranza ribadita dai Dem. Per il Pd le intese si fanno solo sui programmi e un’alleanza con Di Maio e Toninelli è del tutto improbabile», dice il capogruppo al Senato Marcucci

La lealtà di Salvini stana Di Maio Il Centrodestra unito vincerà Così non si perde l'identità. Analisi : Tutto il blocco si riassume in due punti nevralgici: l’odio dei 5Stelle contro Silvio Berlusconi e Forza Italia; l’impossibilità politica di frammentare il Centrodestra. Mentre, tuttavia, la prima premessa appare oggettivamente insensata e fondamentalista, la seconda è garanzia di lealtà e onestà Segui su affaritaliani.it

Salvini : governo del presidente per cosa? Non ha appoggio Lega : Roma, 19 apr. , askanews, - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è tornato a bocciare l'ipotesi di un "governo del presidente" in una intervista a Repubblica tv: "Per fare cosa? Con che programma?...

Salvini : basta liti - non si può aspettare : 11.46 "L'Italia non può aspettare.Non c'è alcuna novità: se tutti continuano a rimanere fermi sulle loro posizioni si creano situazioni che non hanno risposta", ha detto il leader della Lega, Salvini che afferma di voler continuare a modificare questo stallo. "Vedo se riesco a inventarmi qualcosa di più rispetto al tanto che già come Lega abbiamo ipotizzato per fare partire un governo superando i no, i litigi e i bisticci.Io ultimatum non ne ...

Governo - Salvini : “Di Maio si crede al centro dell’universo - il sole. E’ arrivato secondo - non può dettar legge” : Il leader della Lega Matteo Salvini incontra i giornalisti a Catania, nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati il mandato esplorativo sui partiti per la formazione di un Governo. “Di Maio è arrivato secondo, non può dettar legge. Dica agli italiani se è disposto a fare come ho fatto io: un passo di lato per agevolare la formazione di un Governo. ...