Salvini | “Il M5S tolga il veto su Berlusconi” Di Maio | “Dialogo con Lega | ma ci sono dei

Governo - secondo giro di consultazioni per Casellati. Salvini insiste : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi” : Il centrodestra si è presentato unito, alle 14.30 a palazzo Giustiniani, per il secondo giro di consultazioni, una risposta a Luigi Di Maio che ieri lo aveva bollato come un «artifizio elettorale». Dopo l’incontro, che è durato poco meno di un’ora, ha parlato Matteo Salvini, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi silenti al suo fianco. Il segretari...

Lega - storia e ascesa di Salvini nel libro “Il Militante”. Bordin : “È uno che le spara grosse - un po’ come i Radicali. Però più cinico” : Tre anni fa Matteo Salvini “veniva quasi dal niente, se non per la Lombardia, almeno per la politica nazionale. Oggi ha portato la Lega ai risultati che sappiamo”. Chi è il leader del Carroccio e da dove viene? Alessandro Franzi e Alessandro Madron, cronisti dell’Ansa e de Ilfatto.it seguono la Lega da anni. Hanno presentato a Roma, alla Libreria del Viaggiatore, il loro libro, Matteo Salvini #ilMilitante (goWare, 2018), che dopo la ...

Consultazioni - Berlusconi : “Il governo dovrà partire da chi ha vinto e da Salvini” : “Abbiamo rappresentato al Capo dello Stato l’urgenza di affrontare i problemi che riguardano gli italiani”. Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario”. E continua: “Siamo ...

Salvini : “Il premier spetta al centrodestra - ma non possiamo governare da soli” : Salvini in un'intervista spiega che "bisogna mettersi al tavolo con tutti, anche con il M5S", così come è accaduto per la scelta delle presidenze di Camera e Senato. Ma ribadisce che la formazione di un esecutivo sarà un'altra partita.Continua a leggere

Governo - Salvini insiste : “Il prossimo premier? Non potrà che essere del centrodestra. Via la legge Fornero” : Galvanizzato dal successo nella partita per l’elezione dei presidenti delle Camere, Matteo Salvini rilancia subito sul Governo: “Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra“. Perché, spiega il leader della Lega, è “la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”. Una mossa che pare quasi una risposta ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - la diretta – Salvini : “Il problema di Berlusconi sono i suoi. A Palazzo Chigi vado io” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini. A maggior ragione sarà così dopo la fumata nera alla fine del vertice tra i capigruppo di tutti i partiti, proposto dai Cinquestelle. A minare l’intesa che sembrava raggiunta soprattutto la candidatura a presidente del Senato, ...

“Salvini - un’alleanza col M5s la farebbe?”. Lui non esclude e ammette : “Il centrodestra non è autosufficiente” : “Nel simbolo c’è Salvini Premier e quindi l’accordo della Lega è che se il premier sarà della Lega sarà Matteo Salvini e se il premier sarà di centrodestra sarà Matteo Salvini. Non fatemi fare il toto-nomi: abbiamo tante persone in gamba, ma prima parlo con gli alleati”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine della conferenza stampa che ha tenuto a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo dove è in corso ...

Berlusconi - “il candidato è Salvini”/ “No a nuove elezioni” : l'ipotesi Luca Zaia e la smentita - "una manfrina" : Forza Italia, Silvio Berlusconi: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, “che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:52:00 GMT)

Elezioni - Salvini : “Chiederemo sostegno su punti in Parlamento”. Mattarella : “Il Paese ha bisogno di responsabilità” : “Non penso ad accordi con partiti, come ho detto già. Stiamo lavorando al programma che offriremo ai parlamentari, al Parlamento. Su alcuni punti vedremo chi ci dà una mano a portarli avanti e chi invece dice di no a prescindere. Quindi niente accordi organici né col Pd né coi 5 Stelle né con la Boldrini”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato sull’ipotesi di un governo di centrodestra, al termine ...

Elezioni - l’eurodeputato che smascherò Salvini “Il fannullone” : “Lega? Governi Ue responsabili. Ok M5s - ma basta cazzate” : “E’ più comodo criticare il lavoro degli altri senza impegnarsi e questo abbiamo potuto vederlo da Salvini. Oggi ha avuto un successo, ma c’è una responsabilità dei Governi europei che non sono solidali con l’Italia che è in prima linea con i profughi”. Commenta così le Elezioni italiane Marc Tarabella, eurodeputato belga del gruppo S&D che, 4 anni fa, in plenaria a Strasburgo, accusò Matteo Salvini di ...

Salvini a Milano : “Il mio governo penserà anche alle forze dell’ordine” : Dalla polizia a Frozen, dal derby alla Littizzetto: sono i temi toccati oggi dal segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini: «Il mio governo metterà mano anche al riordino delle carriere e al nuovo contratto di lavoro delle forze armate e di polizia che il Pd ha fatto in modo caotico producendo 6000 ricorsi. È folle l’idea dei 5 ste...