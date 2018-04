Salvini | ci sono segnali di novità da M5s

Salvini : ci sono segnali di novità dal M5s : Il leader della Lega conferma che ci sono segnali importanti da parte del M5s. 'Finalmente si può costruire qualcosa' -

"Segnali di novità dai 5 Stelle" Salvini preannuncia la svolta "Oggi sorrisi - sono ottimista" : "Sì, ci sono dei segnali di novità dal M5S, confidiamo oggi in quel che dirà Di Maio". Così Matteo Salvini all'uscita di Palazzo Giustiniani dopo l'incontro il presidente del Senato il presidente Maria Elisabetta Casellati Segui su affaritaliani.it

Governo - consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “M5s parli di programmi e non di posti. Ma ci sono segnali di novità” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato ha ricevuto la ...

In vino veritas? Cosa si sono detti Di Maio e Salvini nel duello a distanza al Vinitaly : L'unico incontro è stato con un bicchiere di 'Di Majo Norante', spumante brut dell'omonima cantina molisana, ottenuto da vitigni Falanghina Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono rimasti tre ore sotto gli stessi padiglioni del Vinitaly senza incrociarsi nemmeno. Non che un incontro fosse stato concordato, anzi i due protagonisti avevano chiarito sin dal loro arrivo che non vi sarebbe stato faccia a faccia, ma intorno ...

Governo - Salvini : finora sono stato zen ma sto perdendo pazienza : Roma, 17 apr. , askanews, Matteo Salvini sta 'perdendo la pazienza' anche se finora è stato 'zen' e se non nasce il Governo centrodestra-M5s 'tanto vale tornare a votare'. Il leader della Lega lo ha ...

Salvini E IL TERZO NOME PER IL GOVERNO/ "Perché no? Io non sono Di Maio. Berlusconi? Qualcuno rimpiange Renzi" : SALVINI e il TERZO NOME per il GOVERNO: il leader della Lega apre ad una terza figura diversa dalla sua e quella di Di Maio a patto che condivida il programma. Poi punge Berlusconi...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 19:18:00 GMT)

Matteo Salvini : 'Io non sono Di Maio - mi va bene una figura terza' : 'C'è chi chiude il forno, c'è chi cura l'orto!'. Matteo Salvini, risponde così su Facebook a Luigi Di Maio, che ieri 16 aprile aveva annunciato l'intenzione di chiudere, in assenza di risposte, il ...

Governo - Salvini : sono pronto - con persone di buon senso e volontà : Roma, 16 apr. , askanews, La Lega vuole 'creare un Governo a livello nazionale con persone di buon senso e di buona volontà', 'io ce l'ho pronto, sono pronto, sono tutt'altro che un genio ma ritengo ...

Salvini : "Io sono pronto. Di Maio si sforzi a fare qualcosa di più" : Come annunciato ieri nel corso di una diretta Facebook, durante la quale ha parlato della situazione italiana ed anche del raid in Siria, Matteo Salvini oggi si è presentato in visita al Vinitaly di Verona. Nel giorno dell'inaugurazione della 52esima edizione della manifestazione dedicata a vini e distillati, Salvini è stato accolto da un bagno di folla, oltreché, ovviamente, da un nutrito gruppo di cronisti.Salvini ha ovviamente parlato ...

Salvini : "Io per il governo sono pronto" : 12.05 "Per il governo io sono pronto". Così il leader della Lega Salvini nel corso della sua visita a Vinitaly. "Non c'è nessun incontro con Di Maio", afferma, precisando che resterà alla fiera fino alla chiusura dei cancelli. Vi siete sentiti dopo le consultazioni? "No", la risposta secca. Su Berlusconi che chiede un governo 'autorevole': "Non con una maggioranza qualsiasi". Sui rapporti Italia-Ue: "L'Italia è nel cuore dell'Europa, non è ...

L'attacco di Di Battista : Salvini sembrava Dudù - non può staccarsi da Berlusconi - ci sono fideiussioni e quattrini dati alla Lega : Ha contaminato la finanza, la politica, lo sport. Questo popolo si deve svegliare. Mi auguro che possa liberarsi dal Berlusconismo". Berlusconi con Dudù Un esecutivo con il Pd? Non saprei chi ...