Salvini chiude a Di Maio | ' Governo si fa con tutto il centrodestra'

Di Maio a Salvini : "Resta con Berlusconi? Qualche giorno e il forno si chiude" : Luigi Di Maio replica senza mezzi termini all’ennesima uscita di Matteo Salvini. Ospite di “Otto e mezzo” su La7, il leader del Movimento 5 Stelle chiude ancora una volta all’ipotesi di un governo con Lega e Forza Italia. I ‘grillini’ sono disponibili a trattare con il ‘Carroccio’, ma non vogliono sentir parlare di Silvio Berlusconi: “Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi: ci sta dicendo che per aspettare i ...

Di Maio a Salvini : tra poco chiude forno : 20.25 "Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi: ci sta dicendo che per aspettare i comodi di Salvini avremo il governo il 15 maggio? Aspetto qualche altro giorno, poi uno di questi due forni si chiude". Così il leader del M5S Luigi Di Maio a 'Otto e mezzo'. "Se Salvini continua a propinare centrodestra unito -aggiunge Di Maio-, fa male al Paese perché impedisce la partenza del governo di cambiamento. La smetta di ...

Di Maio dà l'ultimatum a Salvini : "Il forno sta per chiudersi" : "Aspetterò ancora qualche altro giorno, dopodichè uno di questi due 'forni' si chiude". Lo ha detto il leader di M5s, Luigi Di Maio, a Otto e mezzo in onda stasera su La7, commentando le dichiarazioni del leader leghista Matteo Salvini, secondo il quale se il centrodestra vincerà le prossime elezioni regionali "si farà un governo in 15 giorni". "Salvini - aggiunge Di Maio - si assume una responsabilità storica ...

Salvini - GOVERNO : CHIUDE A DI MAIO E CALENDA/ “Mai col Pd - M5s rispetti voto” : asse Lega-Gino Strada su Siria : GOVERNO, SALVINI contro Di MAIO e CALENDA: "mai col Pd e il M5s rispetti il voto". Leader Lega striglia Centrodestra, accordo con grillini più lontano. Rivolta dem contro il Ministro(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:40:00 GMT)