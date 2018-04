Salvini a M5S | “Ultimo appello”

Colloqui - Salvini ributta la palla al M5S : Secondo giro di consultazioni: Casellati incontra il centrodestra e il leader della Lega ribadisce: «Nutriamo la speranza che si riesca a superare la politica del no»|

Governo - consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “M5s parli di programmi e non di posti. Ma ci sono segnali di novità” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato ha ricevuto la ...

Governo - secondo giro di consultazioni per Casellati. Salvini insiste : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi” : Il centrodestra si è presentato unito, alle 14.30 a palazzo Giustiniani, per il secondo giro di consultazioni, una risposta a Luigi Di Maio che ieri lo aveva bollato come un «artifizio elettorale». Dopo l’incontro, che è durato poco meno di un’ora, ha parlato Matteo Salvini, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi silenti al suo fianco. Il segretari...

M5s - Toninelli : “Di Battista su Salvini-Dudù? La parola in sé si poteva evitare - ma cerchiamo di capire il contesto generale” : “Io ho profondo rispetto per le istituzioni e uno dei luoghi sacri è il Quirinale. Abbiamo visto quella scena con Salvini che leggeva un testo condiviso con il centrodestra e dietro Berlusconi che mimava e gesticolava, prendendo in giro se stesso, Salvini e lo stesso Quirinale”. Esordisce così, ai microfoni di Radio 102.5, il capogruppo M5s alla Camera, Danilo Toninelli, rispondendo a una domanda di Pierluigi Diaco sulla opportunità ...

