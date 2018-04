Salone del Mobile | i giovani designer italiani | “I nostri colleghi stranieri prendono

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 aprile 2018) Il Padiglione Satellite deldel, in questi giorni a Milano, ospita i migliorimondiali, selezionati ed in gara per il Satellite Award, per la prima volta, quest’anno, assegnato ad un italiano, Stefano Carta Vasconcellones. Stefano fa parte della risicata percentuale di connazionali presenti all’esposizione: 11 su 150. “Mancano strumenti ed aiuti finanziari” denunciano i, tutti under 35 “alcuni fanno un secondo lavoro con il quale si finanziano i prototipi”. A loro abbiamo chiesto quanto sia urgente avere un nuovo Governo ed il voto alle forze politiche in lizza per formarlo non è mai andato oltre “un sei d’incoraggiamento” L'articolodel, i: “Ifinanziamenti. Noi lasciati soli” proviene da Il Fatto Quotidiano.