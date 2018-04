Rubano bici a Rivarolo e aggrediscono il proprietario | tre arresti

Prato - Rubano la bici a un bimbo autistico : gara di solidarietà per ricomprarla : Prato , rubano la bici a un bimbo autistico : gara di solidarietà per ricomprarla È successo a Prato . A Mattino Cinque le parole dei genitori: “Non ci aspettavamo tutto questo”. Continua a leggere

Prato : Rubano la bici ad un ragazzo autistico. L'appello del papà ai ladri : 'Per Edoardo significa libertà' : Amaro rientro per Edoardo , un 14enne di Prato affetto da una grave forma di autismo , e per il suo papà: tornati a casa dopo aver trascorso alcuni giorni dai parenti in Veneto in occasione delle ...