: Rosenstein a Trump: non è indagato - NotizieIN : Rosenstein a Trump: non è indagato - markgrika : RT @MilanoFinanza: Trump, licenziare Mueller o Rosenstein? Sono ancora là - MilanoFinanza : Trump, licenziare Mueller o Rosenstein? Sono ancora là -

Il vice ministro di Giustizia,, ha assicurato al presidentela scorsa settimana che non è oggetto dell'inchiesta sul Russiagate, l'indagine sulle interferenze di Mosca nelle presidenziali Usa. Lo riporta Bloomberg. Secondo il Washington Post, la squadra di Mueller, il procuratore che indaga sul Russiagate, aveva detto agli avvocati diil mese scorso che il presidente non è oggetto di un'indagine penale.Sempre secondo il giornale Rudy Giuliani entra in squadra legali.(Di giovedì 19 aprile 2018)