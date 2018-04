Roma | uomo perde controllo scooter Ricoverato in codice rosso

Roma - il poliziotto che ha salvato l'uomo che voleva gettarsi dal quinto piano : ?«Ne avevo salvati altri - ma non sono un eroe» : Il segno di quel salvataggio ce l?ha impresso sulle dita della mano sinistra: graffiate e fasciate dai cerotti. Per Francesco, entrato in polizia nel 2004 dopo tre anni nei paracadutisti e fin...

“Con lui… Il riccone e Virginia Raggi”. Il gossip-bomba sulla sindaca di Roma lanciato dai soliti beninformati. Chi è l’uomo fortunato (e spuntano le foto) : Un abito blu, senza maniche, stretto in vita che scende largo sui fianchi, in broccato laminato e con un mantello a corredo. La sindaca di Roma Virginia Raggi sceglie un outfit firmato Renato Balestra per una serata mondana: l’occasione è quella della cena di gala per il gran premio di Formula E dello scorso fine settimana, organizzata dalla Fondazione Alberto di Monaco e patrocinata da Bulgari. Proprio qui la Raggi è stata ...

Roma - il poliziotto che ha salvato l'uomo che voleva gettarsi dal quinto piano : 'Ne avevo salvati altri - ma non sono un eroe' : Il segno di quel salvataggio ce l'ha impresso sulle dita della mano sinistra: graffiate e fasciate dai cerotti. Per Francesco, entrato in polizia nel 2004 dopo tre anni nei paracadutisti e fin dall'...

Donna maltrattata nella centrale Via Roma a Cagliari : un uomo arrestato per violenza : Il nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari ieri sera ha arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato trentenne del Gambia, H. M., residente a Cagliari, per maltrattamenti in famiglia. L'...

Roma - infastidito dalla musica uomo lancia una molotov contro discoteca Qube : molotov nella notte contro il Qube, la discoteca di Casal Bertone nota soprattutto per le serate LGBT di Muccassassina. Ad accorgersi dell'accaduto è stato, questa mattina, il proprietario, che ha trovato un vetro della porta di accesso del locale rotto e, all'interno, la bottiglia completamente bruciata. Nessun danno al locale, dove, probabilmente grazie al pavimento ignifugo, l'incendio non è neanche partito. L'ipotesi più accredita al momento ...

Roma - uomo travolto da auto : Roma, 9 apr. (AdnKronos) - Un pedone è stato investito da un'auto, una Fiat 500, in viale Enrico De Nicola, nella zona della stazione Termini. E' accaduto stamattina e sul posto, alle 5.21, sono intervenuti i vigili urbani del I Gruppo. L'auto era condotta da un ragazzo italiano di 21 anni, mentre i

Roma - uomo travolto da auto : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Un pedone è stato investito da un’auto, una Fiat 500, in viale Enrico De Nicola, nella zona della stazione Termini. E’ accaduto stamattina e sul posto, alle 5.21, sono intervenuti i vigili urbani del I Gruppo. L’auto era condotta da un ragazzo italiano di 21 anni, mentre il pedone, straniero, è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso. L’uomo, che non aveva documenti dietro, si ...

Pestato davanti a un bar a Roma - morto 54enne : fermato un uomo : Un uomo di 54 anni è stato aggredito davanti a un bar a Mentana (Roma), dove è stato Pestato con violenza e abbandonato in fin di vita. E' morto alcune ore dopo in ospedale e i carabinieri hanno fermato con l'accusa di un omicidio un trentenne: l'aggressione è legata a un debito di poche centinaia di euro. Secondo le prime ricostruzioni la vittima è stata colpita più volte al volto e, cadendo per terra, ha sbattuto la testa.

