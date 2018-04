Roma | uccide il cane gettandolo dal settimo piano Poi aggredisce gli agenti che stavano

Uccide il cagnolino del figlio lanciandolo dal settimo piano - poi aggredisce gli agenti. L'episodio a Roma : "Tutte 'ste pagliacciate...è solo un cane". Queste le parole che un 44enne Roma no ha rivolto ai poliziotti che stavano confortando il figlio a cui aveva appena ucciso, lanciandola dal settimo piano di un condominio di Roma , la sua cagnolina.Gli agenti erano intervenuti sul posto dopo una segnalazione al numero unico delle emergenze. Dopo aver individuato l'abitazione hanno trovato un adolescente in lacrime che stringeva al petto la ...

Roma - guida ubriaco contRomano di notte sul Gra e uccide un uomo : lui è grave in ospedale - arrestato : ubriaco e contRomano si schianta nella notte sul Grande raccordo anulare contro una Ford Fiesta e uccide un 35enne. A perdere la vita è stato il Romano P. G., deceduto sul colpo, dopo il violento urto ...