Roma | Nainggolan | “Champions | un sogno realizzato”

Roma - Nainggolan verso il Liverpool : 'La Champions il sogno - poi voglio il Mondiale' : "La Champions League è il sogno di ogni ragazzo che gioca a calcio. Io ho lavorato tanto ed è un sogno che ho realizzato". Così Radja Nainggolan intervistato dal sito dell'Uefa a pochi giorni dalla ...

Roma-Genoa 0-0 - Di Francesco cambia sei giocatori : Gerson al posto di Nainggolan : La Roma riparte di fronte ai propri tifosi dopo il derby con la Lazio e concluso a reti inviolate: i giallorossi stanno dando vita ad un appassionante corsa alla Champions League del prossimo anno...

Roma - Nainggolan bestemmia durante la diretta Instagram : TORINO - Nainggolan e i social. Un rapporto complicato, difficile, ai limiti. La splendida prova della Roma contro il Barcellona , la rimonta che ha fatto impazzire i tifosi giallorossi, ha contagiato ...

Roma-Barcellona 0-0 Diretta alle 20.45 Difesa a tre - Nainggolan dietro a Dzeko e Schick : La Roma riceve all'Olimpico il Barcellona per la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League: si parte dal 4 a 1 dell'andata per i blaugrana, un punteggio troppo severo per una Roma ...

Roma-Barcellona - Di Francesco ci crede : “Cinici per puntare all’impresa”. Nainggolan : “Da bambino ho sempre…” : Roma-Barcellona, DI Francesco- Vigilia carica di adrenalina e di grande ottimismo. La Roma aspetta il Barcellona e punta dritta all’impresa. Operazione impossibile, ma gli uomini di Di Francesco saranno pronti a vender cara la pelle prima di dire addio alla Champions League. DI Francesco: “DOBBIAMO ESSERE CINICI…” Il tecnico ha dichiarato: “Noi domani dobbiamo rispondere […] L'articolo Roma-Barcellona, Di ...

Roma - Nainggolan : 'Preferisco vincere qui che altrove - prima o poi ci riusciremo' : Non era in campo all'andata, ma domani all'Olimpico sarà tra i titolari che tenteranno l'impresa. Radja Nainggolan giura ancora una volta amore eterno alla Roma: 'Fino ad oggi non ho mai vinto niente, ...

Roma-Barcellona - le probabili formazioni : ritorno quarti Champions League. Nainggolan torna dal primo minuto - Perotti ed El Shaarawy con Dzeko : Sarà una Roma votata all’attacco quella che scenderà in campo martedì 10 aprile all’Olimpico contro il Barcellona nel match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Rimontare il 4-1 del Camp Nou è impresa quasi impossibile, ma i giallorossi cercheranno di onorare al meglio l’impegno e di regalarsi la gioia di una vittoria tra le mura amiche contro una delle squadre più forti al mondo, dimostrando in tal ...

DIRETTA/ Roma Fiorentina - risultato live 0-2 - info streaming video e tv : Sportiello si esalta su Nainggolan : DIRETTA Roma Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie A per la 31giornata.

Roma-Fiorentina - Di Francesco riparte con Nainggolan : Voltare pagina. Di Francesco vuole vedere una reazione dopo il severo ko di Barcellona e il campionato offre subito una gara di rilievo come Roma-Fiorentina, con in palio punti preziosi per la corsa ...