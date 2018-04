Roma | mamma morta da 14 anni | il figlio incassa la sua pensione

Bambina scrive poesia in dialetto Romanesco sulla sua dislessia : “Capolavoro”. A soli 10 anni commuove tutti. La mamma ha deciso di condividere il componimento sui social e in pochi minuti è diventata virale : Una poesia semplice, intensa, diventata virale in pochi giorni grazie all’orgoglio di mamma Giorgia, socia della sezione romana dell’Associazione Italiana dislessia. “Aurora – spiega Giorgia – voleva condividere questo successo con chi combatte tutti i giorni per i nostri diritti. Spera che la leggano soprattutto i bambini che prendono i giro i compagni dislessici”. La notizia è stata ripresa da tutti i ...

Pamela - una fiaccolata a Roma per la diciottenne Romana. La mamma : "Mia figlia dimenticata - voglio giustizia" : Nuove analisi nei laboratori del Ris sulle scarpe e sugli abiti di due dei tre nigeriani in carcere della cui presenza non c'è alcuna traccia nell'appartamento...

Morte di Mariam - la procura di Roma indaga per omicidio | La mamma : “Già aggredita ad agosto” : Morte di Mariam, la procura di Roma indaga per omicidio | La mamma: “Già aggredita ad agosto” Non solo la polizia inglese, ma anche la procura di Roma indaga sulla Morte di Mariam Moustafa, la 18enne italo-egiziana deceduta dopo essere stata presa a botte da un gruppo di ragazzine a Nottingham, in Inghilterra. Intanto la […] L'articolo Morte di Mariam, la procura di Roma indaga per omicidio | La mamma: “Già aggredita ...

Diciottenne Romana uccisa a Nottingham - la mamma : «La mia piccola Mariam già aggredita ad agosto» : «Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso». Così scriveva Mariam Moustafa, la 18enne italiana morta nel pomeriggio di mercoledì 14 marzo a...

Roma - è Dzeko la medicina al 'mammatrone' : Sciarpetta e mammatrone. Tutto in automatico, quando gioca l'inaffidabile Roma. Specie se c'è di mezzo una partita da dentro o fuori, da tutto o niente, da gioia o dolore come quella contro lo ...

Ilary Blasi mamma a tempo pieno - passeggiata con Cristian - Chanel e Isabel a Roma : Roma - Dopo la fine della conduzione del Grande fratello Vip per Ilary Blasi rimane in tv l?impegno settimanale con ?Le Iene?. Nel tempo libero la bella conduttrice si occupa...

Roma - insulti e botte ai bimbi dell'asilo - tre maestre arrestate - le minacce : "Mamma non ti riporta più a casa" : Tre maestre di una scuola dell'infanzia comunale di Pomezia sono state arrestate con l'accusa di aver sottoposto alcuni bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, a reiterati atti...

Roma - maestro karate arrestato : abusava dell'allieva 14enne/ Ultime notizie : indagine da sospetti della mamma : Roma, maestro di karate abusa dell'allieva: la ragazzina di 14 anni gli era stata affidata per motivi scolastici. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la mamma(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 15:11:00 GMT)

