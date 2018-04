Roma | lancia il cane dal 7° piano e aggredisce gli agenti che confortano il figlio in

ilfattoquotidiano

: #Roma: lancia cagnolina dal settimo piano e la uccide, arrestato quarantaquattrenne ? - RaiNews : #Roma: lancia cagnolina dal settimo piano e la uccide, arrestato quarantaquattrenne ? - Adnkronos : Roma, lancia dal 7° piano il cane del figlio - Kasper_carlo : RT @PgGrilli: Come si può essere così malvagi... -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Hato la cagnolina delquindicenne dal settimo. Poi è sceso in strada, ha visto che i poliziotti stavano confortando il ragazzino in lacrime e ha iniziato a colpire glicon calci e pugni. “Tutte ‘ste pagliacciate… E’ solo un”, ha urlato in preda alla rabbia. L’uomo è stato poi immobilizzato a fatica, anche con l’aiuto dello spray al peperoncino, e denunciato per maltrattamenti su animali e resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto a, vicino al parco di Tor Carbone. Il 44enne, ancora per cause da chiarire, ha preso per il collo il cagnolino del, un esemplare femmina di Jack Russell, e lo ha buttato giù dalla finestra facendolo volare nel vuoto per oltre venti metri. Tutto davanti agli occhi del ragazzino. A chiamare i poliziotti sono stati alcuni vicini di casa che hanno sentito le urla ...