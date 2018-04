Roma | la Giunta della sindaca Raggi verso il “rimpatrio assistito” per i rom non italiani

Atac Roma - conti in rosso : ministero "2 mesi per sanare"/ Caos giunta Raggi - rischio revoca licenza trasporti : Atac in crisi, conti in rosso: ministero Mit 'due mesi di tempo per sanare debito'. Il Caos della giunta Raggi, le responsabilità dell'azienda.

Atac Roma - conti in rosso : ministero “2 mesi per sanare”/ Caos giunta Raggi - rischio revoca licenza trasporti : Atac in crisi, conti in rosso: ministero Mit "due mesi di tempo per sanare debito". Il Caos della giunta Raggi, le responsabilità dell'azienda e i numeri choc: azienda, "stiamo adempiendo"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:55:00 GMT)

Il Pd : 'In via Roma un presidio di un paio d'ore - la Giunta fa demagogia' : 'Piacenza non può ospitare altri immigrati' 3 Disagio adolescenziale, il tour di ascolto della Regione passa a San Lazzaro 4 Calza: 'Non mancano le criticità, ma questo è l'ennesimo riconoscimento per ...

Musei - Calabria - FI - : "Turisti a Roma nonostante giunta Raggi" - : "#Romarinasce ma non grazie al sindaco #Raggi. Ad attirare il #turismo sono i monumenti più belli del mondo, peccato che a causa della giunta #M5S siano circondati da degrado, buche, sporcizia, disservizi. #Capitale vive della sua bellezza nonostante questa pessima amministrazione". Lo scrive su ...

La Roma compie il miracolo : 3-0 al Barcellona e semifinale di Champions raggiunta : Eusebio Di Francesco aveva detto di volere una Roma combattiva e l'ha avuta. I giallorossi hanno dominato in lungo e in largo contro i blaugrana e sono riusciti a battere uno squadrone come il ...

La Raggi perde un altro pezzo Lascia l'assessore al Commercio Roma - che cosa accade nella giunta : La giunta di Roma guidata da Virginia Raggi perde un altro pezzo, e continua così la morìa di assessori capitolini. Anche l'assessore al Commercio Adriano Meloni, infatti, Lascia l'incarico Segui su affaritaliani.it

Roma - scandalo buche : fondi e burocrazia - i ritardi della giunta Raggi : Si va piano, sulla tangenziale est della Capitale: 30 chilometri orari al massimo, in una strada a scorrimento veloce, a causa delle buche che hanno completamente dissestato il manto stradale. Ma...

Zingaretti : Stadio Roma - senza questa Giunta cantieri già aperti : Zingaretti: Io geloso custode della trasparenza e della legalità Roma – Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio. L’atteggiamento... L'articolo Zingaretti: Stadio Roma, senza questa Giunta cantieri già aperti su Roma Daily News.

Roma. Calabria : ringrazio Esercito per lavoro. Giunta fa polemiche sterili : Roma – Calabria: ringrazio Protezione Civile ed Esercito per prezioso impegno profuso Roma – Di seguito le parole della candidata per Forza Italia alla Camera... L'articolo Roma. Calabria: ringrazio Esercito per lavoro. Giunta fa polemiche sterili su Roma Daily News.

Santori (FDI) : neve - Roma umiliata da Giunta Raggi : Santori (FDI): ALMENO SCUSE Raggi PER FIGURACCIA MONDIALE Roma – Fabrizio Santori, Consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Il... L'articolo Santori (FDI): neve, Roma umiliata da Giunta Raggi su Roma Daily News.

Roma - approvata mozione di sfiducia nel Municipio III : decade la giunta M5S : Il Codacons: 'Il Comune si prepari' 21 febbraio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » I droni protagonisti a Roma, nel mondo mercato da 6 miliardi di dollari 21 febbraio 2018 Nessun commento Leggi Tutto ...

Stadio Roma : da Giunta via libera a delibera progetto definitivo Ponte Congressi : “La Giunta capitolina ha approvato la delibera relativa al progetto definitivo per la realizzazione del Ponte dei Congressi, che costituisce variante urbanistica, e che ora andrà in Assemblea capitolina. L’obiettivo dell’intervento è la realizzazione di un nuovo sistema infrastrutturale che risolva le attuali criticità presenti nel nodo ‘Ponte della Magliana – Viadotto della Magliana’ prevedendo […] L'articolo Stadio Roma: da Giunta via ...