Roma | Jesus | ' La semifinale non è un caso | ma occhio alla Spal'

Juan Jesus - Roma in semifinale Champions non a caso : “La semifinale Champions col Liverpool è importantissima sia per la storia della Roma che per noi stessi. Abbiamo fatto tantissima strada e del nostro meglio per arrivarci, non è che siamo tra le prime quattro per caso, abbiamo fatto grandi prestazioni contro grandi squadre. Penso sarà una bella semifinale”. E’ pronto al doppio confronto con i ‘reds’ il difensore della Roma, Juan Jesus. Ma prima dell’impegno ...