Roma | getta il cane del figlio dal settimo piano e poi aggredisce la polizia

Roma - tenta di gettarsi da un palazzo : un poliziotto lo prende al volo : Roma, tenta di gettarsi da un palazzo: un poliziotto lo prende al volo Roma, tenta di gettarsi da un palazzo: un poliziotto lo prende al volo Continua a leggere

Roma - uccide il cane gettandolo dal settimo piano/ Poi aggredisce gli agenti che stavano consolando il figlio : Roma, uccide il cane gettandolo dal settimo piano, poi aggredisce gli agenti che stavano consolando il figlio. E’ accaduto nella giornata di ieri nella zona del parco di Tor Carbone(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 14:02:00 GMT)

Roma - il poliziotto che ha salvato l'uomo che voleva gettarsi dal quinto piano : ?«Ne avevo salvati altri - ma non sono un eroe» : Il segno di quel salvataggio ce l?ha impresso sulle dita della mano sinistra: graffiate e fasciate dai cerotti. Per Francesco, entrato in polizia nel 2004 dopo tre anni nei paracadutisti e fin...

Roma - il poliziotto che ha salvato l'uomo che voleva gettarsi dal quinto piano : 'Ne avevo salvati altri - ma non sono un eroe' : Il segno di quel salvataggio ce l'ha impresso sulle dita della mano sinistra: graffiate e fasciate dai cerotti. Per Francesco, entrato in polizia nel 2004 dopo tre anni nei paracadutisti e fin dall'...

Terrorismo - la rete di Amri progettava un attentato alla stazione Laurentina della metro di Roma : La cellula di Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino e ucciso a Sesto San Giovanni (Milano) nel 2016, progettava, secondo La Repubblica, un attentato alla stazione Laurentina della metro di Roma. La rete, smantellata dalla polizia, era formata soprattutto da tunisini e operava in provincia di Latina. Scoperto un doppio livello: un primo di estremisti e un secondo di procacciatori di documenti falsi.

Ex Fiera di Roma : Collegio arbitrale rigetta richieste risarcimento : Ex Fiera di Roma: Collegio arbitrale rigetta richieste risarcimento Investimenti spa a Roma Capitale. Raggi, “Vittoria dei cittadini”. CCIAA obbligata a risarcire 120mila euro a... L'articolo Ex Fiera di Roma: Collegio arbitrale rigetta richieste risarcimento su Roma Daily News.