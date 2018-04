Roma-Genoa | un solo tifoso ospite all’Olimpico | l’eroica trasferta di Massimo FOTO

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018), nella giornata di ieri è andata in scena la 33^ giornata del campionato di Serie A, successo da parte della squadra di Di Francesco che si avvicina sempre di più alla qualificazione in Champions League, passo falso invece della squadra di Ballardini ma l’obiettivo salvezza è ormai sempre più vicino. Nel frattempo situazione particolare all’Olimpico, undelin, si tratta di, archeologo genovese che lavora a Lecce, unico supporter dopo la decisione di chiudere il settoreai residenti liguri dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del Viminale per unaconsiderata a rischio. L'articolo, unall’Olimpico: l’eroicadisembra essere il primo su CalcioWeb.