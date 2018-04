Roma-Genoa | Dzeko s’infuria con Florenzi | “Passami sta palla…”VIDEO

Roma-Genoa - un solo tifoso ospite all’Olimpico : l’eroica trasferta di Massimo [FOTO] : Roma-Genoa, nella giornata di ieri è andata in scena la 33^ giornata del campionato di Serie A, successo da parte della squadra di Di Francesco che si avvicina sempre di più alla qualificazione in Champions League, passo falso invece della squadra di Ballardini ma l’obiettivo salvezza è ormai sempre più vicino. Nel frattempo situazione particolare all’Olimpico, un solo tifoso del Genoa in trasferta, si tratta di Massimo, archeologo ...

Serie A - Roma-Genoa 2-1 : decidono Under e l'autogol di Zukanovic : All'Olimpico giallorossi spaventati da Lapadula che però non basta a Ballardini. Di Francesco riscavalca l'Inter

La Roma soffre ma piega il Genoa. All’Olimpico finisce 2-1 : Roma – La Roma vince 2-1 il suo impegno infrasettimanale contro il Genoa. Allo stadio Olimpico finisce 2-1 grazie alla realizzazione nel primo tempo di Cengiz Under e all’autogol dell’ex Zukanovic nella ripresa. Inutile il sigillo di Lapadula per i rossoblù. I giallorossi rispondono così alle vittorie di Inter e Lazio, proseguendo questo testa a testa a 3 per aggiudicarsi uno degli ultimi due posti Champions. Di Francesco opta ...

Serie A Roma-Genoa 2-1 - il tabellino : ROMA - La Roma batte il Genoa con il punteggio di 2-1 nella partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Il gol di Under e un autogol dell'ex Zukanovic valgono il doppio vantaggio, poi ...

Roma-Genoa 2-1 - Di Francesco ringrazia Under e torna terzo : La Roma fa il suo dovere. Stende il Genoa 2-1 all'Olimpico e ritrova il terzo posto, perso la notte scorsa dopo il 4-0 dell'Inter sul Cagliari. Poco può fare il Genoa per impedire ai giallorossi di ...

Il Crotone ferma la Juve : 1-1 Il Napoli vince e va a -4 Roma-Genoa 2-1|Classifica : I bianconeri in Calabria vanno in vantaggio con Alex Sandro ma non chiudono la partita e subiscono la rimonta con una super rovesciata del Nigeriano. Napoli vicino, domenica lo scontro diretto.

Roma-Genoa 2-1 : Under più Zukanovic - DiFra va : La Roma riparte di fronte ai propri tifosi dopo il derby con la Lazio e concluso a reti inviolate: i giallorossi stanno dando vita ad un appassionante corsa alla Champions League del prossimo anno...

