Roma | Cane lanciato dal settimo piano | “Allontanare il responsabile dal nucleo familiare”

Roma - getta il cane del figlio dal settimo piano «È solo un cane» : L’uomo, un cinquantenne,ha afferrato il Jack Russel e lo ha scaraventato dal balcone e quando ha visto gli agenti si è scagliato contro di loro a calci e pugni. I poliziotti hanno trovato in lacrime il figlio 18enne che stringeva il cane ormai morto

Roma - getta il cane del figlio dal settimo piano e poi aggredisce la polizia : Roma, getta il cane del figlio dal settimo piano e poi aggredisce la polizia Niente da fare per la bestiola; la furia dell’uomo è stata bloccata dagli agenti dotati di spray al peperoncino Continua a leggere

Roma - BUTTA IL CANE DEL FIGLIO DAL SETTIMO PIANO/ Poi aggredisce agenti : gesto dopo lite con la compagna : ROMA, uccide il CANE gettandolo dal SETTIMO PIANO, poi aggredisce gli agenti che stavano consolando il FIGLIO. E’ accaduto nella giornata di ieri nella zona del parco di Tor Carbone(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:29:00 GMT)

Lancia il cane della figlia dal settimo piano - arrestato a Roma : Lancia il cane della figlia dal settimo piano, arrestato a Roma Non si conoscono i motivi che hanno spinto il 44enne a uccidere la cagnolina. L'uomo ha poi opposto resistenza all'arresto, colpendo la i poliziotti e l'auto della polizia Parole chiave: ...

Roma - lancia il cane dal 7° piano e aggredisce gli agenti che confortano il figlio in lacrime : “Basta pagliacciate” : Ha lanciato la cagnolina del figlio quindicenne dal settimo piano. Poi è sceso in strada, ha visto che i poliziotti stavano confortando il ragazzino in lacrime e ha iniziato a colpire gli agenti con calci e pugni. “Tutte ‘ste pagliacciate… E’ solo un cane”, ha urlato in preda alla rabbia. L’uomo è stato poi immobilizzato a fatica, anche con l’aiuto dello spray al peperoncino, e denunciato per ...

Roma - uccide il cane gettandolo dal settimo piano/ Poi aggredisce gli agenti che stavano consolando il figlio : Roma, uccide il cane gettandolo dal settimo piano, poi aggredisce gli agenti che stavano consolando il figlio. E’ accaduto nella giornata di ieri nella zona del parco di Tor Carbone(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 14:02:00 GMT)

Roma - lancia dal 7° piano il cane del figlio : Roma, 19 apr. , AdnKronos, - "Tutte ste pagliacciate…è solo un cane!". Queste le parole che un 44enne Romano ha rivolto agli agenti della polizia che stavano confortando il figlio a cui aveva appena ...

Roma - lancia dal 7° piano il cane del figlio : 'Tutte ste pagliacciate… è solo un cane !". Queste le parole che un 44enne Romano ha rivolto agli agenti della polizia che stavano confortando il figlio a cui aveva appena ucciso, lanciandola ...

Roma - lancia dal 7° piano il cane del figlio : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – ‘Tutte ste pagliacciate”¦è solo un cane!”. Queste le parole che un 44enne Romano ha rivolto agli agenti della polizia che stavano confortando il figlio a cui aveva appena ucciso, lanciandola dal 7° piano, la sua cagnolina. La chiamata, giunta al 112 NUE nel pomeriggio di ieri, parlava di un uomo che aveva lanciato un cane dal 7° piano; i poliziotti intervenuti hanno subito individuato ...

Roma - la moglie di Dzeko ritrova la sua borsa grazie al cane Penny : Nel sabato da dimenticare della Roma c'è una storia a lieto fine che riguarda Edin Dzeko e un cane di nome Penny Lane. Il nome non è casuale, è quello di una canzone dei Beatles, che la sua padrona ...

Ares - da randagio a cane poliziotto antiterrorismo per le strade di Roma : Orgoglio e impettito, Ares ha affronatato il suo primo giorno da cane poliziotto per le vie del centro di Roma. Appena pochi mesi fa, la scorsa estate, questo pastore tedesco di circa un anno si aggirava sperduto tra le strade del quartiere di...

Roma - da trovatello abbandonato a 'cane poliziotto' : la nuova vita di Ares : Lo avevano abbandonato per strada, cucciolo. Una signora lo ha salvato e ha chiamato la Polizia che lo ha 'reclutato'. Storia con finale a sorpresa per il pastore tedesco di nome Ares , nome datogli ...

Roma - Ares da vagabondo senza casa a cane poliziotto : Primo giorno di "lavoro" per il pastore tedesco che nell'estate scorsa si aggirava nel quartiere di Morena. Ora è in forze all'unità cinofila della polizia,...

Senza un vivaio la pallacanestro femminile Romana crolla. Il grido d’allarme per un tessuto sociale in smembramento : Pubblichiamo una lettera della nostra lettrice Fedora Quattrocchi*. Un grido d’allarme che non deve passare inosservato. La sera di quasi tutti i giorni della settimana le giovani della società di pallacanestro femminile “San Raffaele” con allenatore il mitico Amedeo D’Antoni si allenavano negli anni ’90, per il campionato prima di Serie B poi di A2 a Corviale o a via del Trullo. Questo avveniva in un tessuto sociale e agonistico – ...