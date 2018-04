Rischiamo di perdere una generazione e produrre altri 6 milioni di poveri

In Italia oltre 3 milioni di neet - di cui oltre la metà nel Sud - lo studio Censis-Confcooperative : Rischiamo di perdere una generazione. : Sono oltre 3 milioni i neet , giovani tra i 18 ed i 34 anni che non lavorano e non studiano, che in Italia hanno rinunciato a ogni tipo di prospettiva per il futuro a causa della mancanza di lavoro. È ...