RIPRESA E GOVERNO Il grande compromesso per evitare un' altra recessione

ilsussidiario

: Pieno sostegno alla linea del Governo e del Presidente @PaoloGentiloni. Ribadisco la mia forte condanna per l’uso d… - giannipittella : Pieno sostegno alla linea del Governo e del Presidente @PaoloGentiloni. Ribadisco la mia forte condanna per l’uso d… - achmar82 : RT @antonio_bordin: Ecco la fantastica ripresa targata #PD: ora siamo davvero ultimi, persino la #Grecia va meglio di noi. Col #PD al gover… - AngeloCioe : La scelta di non seguire la strada del #Regolamento contribuisce ad Ingessare Procedure ed Ostacolare Ripresa Econo… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) La crescita del Pil sta rallentando e dunque occorre non solo un, ma anche unpolitico per adottare le giuste misure economiche. CARLO PELANDA(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 06:02:00 GMT)FINANZA E/ L'Italia ha benzina solo per il 2018, poi si rischia il crollo, int. a M. FortisFINANZA E/ Cosa c'è dietro la nuova strategia di Mattarella?, di C. Pelanda