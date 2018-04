optimaitalia

Rimandati i concerti di Mario Biondi a Roma e Milano: nuove date e location, info biglietti e rimborsi…

(Di giovedì 19 aprile 2018) Idisono stati posticipati.Inizialmente attesi nel mese di maggio, i due spettacoli disonoal mese di dicembre.L'artista era atteso il 17 maggio al Palalottomatica die il 20 maggio al Mediolanum Forum di Assago (). Nella giornata di oggi è giunta la notizia del posticipo di entrambi gli eventi che cambiano anche.I due eventi live divengono riprogrammati: si terranno il 27 dicembre presso l’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia die il 5 dicembre presso il Teatro degli Arcimboldi di. I biglietti già acquistati restano validi per lee per lesenza richiedere alcun cambio e/o sostituzione del titolo d'ingresso.Verrà garantito a tutti un settore di analogo valore, con posto a sedere.Chi non avesse ancora ...