Ricerca | gli oppiacei possono aumentare il dolore cronico dopo un intervento

Animali mai visti - ecco l’ultima creatura uscita dagli abissi : “Il calamaro vampiro?”. I Ricercatori si interrogano : Il team di Okeanos Explorer del Noa (National Oceanic and Atmospheric Administration), dedicato all’esplorazione e alla ricerca oceanica, sta scandagliando i fondali del Golfo del Messico. Durante le riprese i ricercatori si imbattono in strani pesci, stelle marine, granchi e anemoni, ma una creatura in particolare colpisce la loro attenzione: uno strano cefalopode color rosso sangue dall’aspetto quasi demoniaco. Alcuni hanno suggerito che si ...

La NASA ha lanciato in orbita il nuovo telescopio TESS per la Ricerca degli esopianeti : Alle 00:51 di giovedì, il nuovo telescopio spaziale Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA è partito verso l’orbita terrestre su un razzo Falcon 9 riutilizzabile della compagnia spaziale privata SpaceX. Il lancio era molto atteso dai ricercatori perché TESS The post La NASA ha lanciato in orbita il nuovo telescopio TESS per la ricerca degli esopianeti appeared first on Il Post.

Le risposte all’infertilità : sabato 21 aprile ProCrea incontra le coppie alla Ricerca di un figlio : Perché non rimango incinta? Come posso fare per avere un bambino? Sono queste alcune delle domande che le coppie con problemi di infertilità si pongono. Domande che saranno affrontate sabato 21 aprile nell’incontro con le coppie che il centro di Medicina della riproduzione ProCrea di Lugano ha organizzato. Gli specialisti di ProCrea si metteranno a disposizione per spiegare cause e soluzioni all’infertilità e le tecniche più moderne di ...

Siria - gli effetti dell’attacco. Ecco il centro di Ricerca colpito nelle immagini della tv di Stato Al-Ikhbariya : nelle immagini diffuse dalla tv di Stato Siriana Al-Ikhbariya, il centro di ricerca a Barzeh, presso la capitale Damasco, colpito dall’attacco condotto questa notte da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Secondo l’esercito Siriano, sarebbero stati distrutti, in particolare, i locali che ospitavano un centro educativo e dei laboratori; per gli alleati occidentali, invece, l’obiettivo era collegato allo sviluppo delle armi ...

Donazioni e trapianti : un laboratorio per fare Ricerca contro il rigetto degli organi : LA FONDAZIONE La Fondazione è stata costituita nel 2017 da Regione, Comune e Città della Salute e della Scienza, con lo scopo di sviluppare la medicina dei trapianti. Tre le aree di attività: ...

Governo - alla Ricerca dei piccoli spiragli nel muro : Consultazioni, per il centrodestra parla Matteo Salvini. Ma Silvio Berlusconi non resiste alla tentazione di prendersi la scena e piazza la zampata finale: si rivolge ai cronisti e attacca i 5 Stelle. ...

Quante fake news hanno condiviso gli italiani durante le elezioni? Una Ricerca : Fake news e satira hanno dominato tra le notizie più condivise sui social network durante l'ultima campagna elettorale italiana. Almeno cinque risultano essere non vere e una addirittura entra nella top ten. Ha ottenuto un engagement totale di 142.000, l’articolo della testata www.ilfatto.it (nulla a che vedere con www.ilfattoquotidiano.it) con la notizia del ritrovamento in Sicilia di ...

Ricerca - i topi ‘annusano’ la tubercolosi : il loro fiuto è meglio dei test : Lo strumento migliore per diagnosticare la tubercolosi è l’olfatto dei topi. Il super fiuto dei roditori non è più un mistero: già utilizzati per annusare i vapori degli esplosivi, ora sono stati addestrati da Ricercatori africani, autori di uno studio pubblicato sulla rivista ‘Pediatric Research’, a ‘sentire’ l’odore particolare della Tbc nei bambini. I risultati hanno dato dei valori più precisi rispetto a ...

Magnate tedesco disperso Cervino - famiglia paga Ricerca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Ministero Esteri : gli USA sono alla Ricerca di un pretesto per un nuovo attacco in Siria - : "Regolari informazioni fabbricate su un attacco chimico a Duma sono state diffuse ieri, con riferimento ai "Caschi Bianchi", che non una volta sono stati accusati di appoggiare i terroristi" ha ...

Batteri resistenti agli antibiotici : grant di Ricerca a Rino Rappuoli - progetto con TLS : Una delle maggiori sfide scientifiche dei nostri tempi al centro del progetto vinto dal pionere dei vaccini, lo scienziato senese Rino Rappuoli. Il professore ha vinto infatti un European Research ...

Batteri resistenti agli antibiotici : prestigioso grant di Ricerca a Rino Rappuoli : Lo scienziato Rino Rappuoli, pioniere nel campo dei vaccini, ha vinto un European Research Council (ERC) Advanced grant con un progetto di ricerca per la realizzazione di anticorpi e vaccini in grado di rispondere alla resistenza Batterica agli antibiotici. Sarà un lavoro di cinque anni su una delle maggiori sfide scientifiche dei nostri tempi, finanziato con 2,5 milioni di euro. La Fondazione Toscana Life Sciences, come “host institution”, ...

Bari - PRESENTAZIONE DELLA Ricerca "CREATIVE IN PUGLIA – LO STATO DELL'ARTE" : La RICERCA di Fondazione Symbola e Unioncamere analizza i dati dell´economia culturale e creativa in PUGLIA su base provinciale, esaminando anche la spesa dei comuni capoluogo in cultura, il ...