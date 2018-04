Ricerca | alcol e giovani | diminuisce il consumo

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Sono sempre meno gli adolescenti che fanno uso diin Europa e in Nord-America e questo dipende a livello nazionale dagli investimenti che si fanno in particolare per i benefit per le famiglie. Questo quanto emerge da una recentedell’università di Padova pubblicata su Drug & Alcohol Review, Do public expenditures on health and families relate to alcohol abstaining in adolescents? Multilevel study of adolescents in 24 countries, a firma di Alessio Vieno e Gianmarco Altoè del dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell’università di Padova e in collaborazione con l’università australiana La Trobe University, Melbourne e la canadese McGill University. Gli adolescenti sono considerati un gruppo ad alto rischio di sviluppo di problemi relati all’uso di sostanze psicotrope e proprio l’è la prima sostanza con cui gli adolescenti ne entrano in ...