Renzi fa ancora lo spavaldo | Nel 2014 in 45 giorni avevamo già dato svolta

Pd - ancora scontro sul governo : Renzi lancia la nona Leopolda : Si è riunita questa mattina la segreteria nazionale del Pd e, a quanto si apprende, ha confermato la linea di minoranza. 'Ora è il momento della verità per centrodestra e Cinquestelle dopo settimane ...

Nel Pd volano stracci : Renzi sta cercando di controllare ancora il partito? : Un mini vertice tra Renziani doc ha scatenato nuovamente la guerra di correnti nel Pd. Il ministro Orlando ha attaccato Matteo Renzi, intimando: "Lasci lavorare Martina oppure ritiri le dimissioni". A questa dichiarazione del guardasiglli, è seguita una estenuante lite sui social tra Renziani e minoranza dem.Continua a leggere

I Renziani dicono ancora no a Di Maio. "Non ci sono le premesse per un incontro" : "Finisca il teatrino per cui Luigi Di Maio si rivolge al Pd per aumentare il potere contrattuale con la Lega. Esca dalla modalità campagna elettorale ad entri in quella responsabilità per il Paese, dica che vuole fare". Così Ettore Rosato, vice presidente della Camera del Pd, commenta con i cronisti a Montecitorio le parole del leader del Movimento Cinqu Stelle, che ieri ha teso la mano sia al Pd che al centrodestra ponendo ...

Perché Renzi è ancora l'unico leader del PD : Ha promesso di stare zitto due anni, ma dentro al partito non si riesce a trovare un altro nome guida in grado di farcelo dimenticare

Bruno Vespa - Renzi è sicuro che il Pd lo segua ancora : niente governo con i grillini - per ora : La cruda realtà dei numeri e l'esperienza politica costringeranno Silvio Berlusconi a 'imbucarsi' in un possibile governo tra centrodestra e Movimento Cinque Stelle, magari con ruoli di secondo piano, probabilmente senza ottenere neanche un ...

Orlando : Renzi ha ancora peso politico. Dia contributo pensando a errori : Roma – Orlando: Renzi dia contributo pensando ad errori commessi Roma – Di seguito le dichiarazioni rilasciate al programma un ‘Giorno da Pecora’ su Radio... L'articolo Orlando: Renzi ha ancora peso politico. Dia contributo pensando a errori proviene da Roma Daily News.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 marzo : La direzione Renzi non si fa vedere - ma detta ancora la linea anti-Di Maio : Il Pd saluta il rottamatore ma la linea rimane la sua La direzione approva la relazione di Martina: niente governo con Di Maio o Salvini di Wanda Marra 2013, la vera storia di Marco Travaglio Circolano, sui giornaloni e sul web, versioni farlocche del dopo-elezioni del 2013 e del perchè cinque anni fa non si arrivò a una collaborazione di governo fra Pd e 5Stelle. Nell’ansia di giustificare il niet dei pidini odierni con quello dei ...

Massimo Giletti a Non è l'arena - la spaventosa verità : 'È ancora tutto nelle mani di Matteo Renzi e del Pd' : Nella prima puntata dopo le elezioni di Non è l'arena , Massimo Giletti , nel discorso introduttivo, fotografa in modo plastico la situazione politica. Il conduttore afferma che ' in Italia non è cambiato nulla '. Neppure dopo il voto. E perché? 'Ci sono due vincitori, il M5s e la Lega, che però difficilmente riusciranno a formare un ...

Matteo Renzi - l'insulto peggiore per Bersani : 'Di Maio è come lui - ma non l'ha capito ancora nessuno' : Conoscendo un po' Matteo Renzi , forse questo è l'insulto peggiore, per entrambi. 'La verità è che Di Maio , sbagliando i numeri, è diventato il Bersani del 2018! ancora non se ne è accorto nessuno. ...

Elezioni - l’attore Marescotti al Pd : “Se siete ancora di sinistra cacciate Renzi e trovate un modo con il M5s di recuperare elettori” : “Sono un fondatore del Pd, ma domenica ho votato 5 stelle. La sinistra non esiste più”. C’è anche l’attore Ivano Marescotti tra i delusi del Partito democratico, intervistato dalle telecamere di Piazzapulita su La7 che ha realizzato un reportage sul crollo di consensi della sinistra in Emilia. Marescotti ribadisce di aver scelto il Movimento 5 stelle con l’unico obiettivo di “rovesciare il tavolo” e ...

Serie A Sassuolo - ancora lavoro diffeRenziato per Matri : Sassuolo - Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista della sfida di domenica in casa contro la Spal, derby che mette in palio punti pesanti per la salvezza. Sul ...

Elezioni 2018 - Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio : “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” : “Mi dispiace un po’ che sia andato via. Se restava ancora un po’ lo mandavamo al 10%”. Lo afferma all’Ansa Beppe Grillo uscendo da un ristorante in zona Parioli dove ha cenato con Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e altri esponenti del Movimento 5 stelle L'articolo Elezioni 2018, Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio: “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” proviene da Il ...