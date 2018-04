Reazione a Catena 2018 si fa più difficile? Lascia anche Monaco | uno degli storici autori

I Retroscena di Blogo : Gabriele Corsi verso la conduzione di Reazione a catena su Rai1 : Lui era fra chi ha sostenuto il provino come da queste colonne vi avevamo raccontato. Il provino era per l'assegnazione del ruolo di conduttore della nuova stagione di Reazione a catena in arrivo nel preserale di Rai1 dai primi di giugno. Il lui di cui stiamo parlando è Gabriele Corsi, che secondo quanto risulta a TvBlog è in pole position per ricoprire il ruolo che è stato fino allo scorso anno del buon Amadeus. ...

Reazione a Catena 2018 : quando inizia e tutte le indiscrezioni sul nuovo conduttore : quando inizia Reazione a Catena 2018: il programma di Rai1 in onda a partire da… quando inizia Reazione a Catena 2018? Secondo quanto comunica la RAI, la prima puntata della nuova edizione andrà in onda su Rai1 a partire dalle ore 18.40 di lunedì 21 maggio. Quest’anno il popolare gioco televisivo comincerà un po’ prima […] L'articolo Reazione a Catena 2018: quando inizia e tutte le indiscrezioni sul nuovo conduttore ...

Reazione a Catena anticipazioni : chi sostituirà Amadeus : Amadeus sostituito a Reazione a Catena? I possibili nomi dei conduttori Reazione a Catena dovrebbe partire a maggio. Lo show preserale di Rai1 quest’anno dovrebbe infatti essere anticipato di qualche settimana rispetto al solito. Molto probabilmente Amadeus lascerà il timone dello game estivo della prima rete per dedicarsi a un nuovo programma, Ora o mai più, che dovrebbe partire proprio il 18 maggio. In base all’indiscrezione ...

I Retroscena di Blogo : In arrivo i provini per la conduzione di Reazione a catena : Come è noto da molto tempo Amadeus non sarà più alla guida del preserale estivo della prima rete. Il bravo presentatore dei Soliti ignoti e presto alla guida del nuovo talent show Ora o mai più non ha più tempo da dedicare al preserale registrato pressi gli studi di Napoli della Rai e giustamente questa estate si godrà le meritate vacanze prima dei nuovi impegni televisivi autunnali. Ora o mai ...

L’Eredità torna il 3 aprile con Carlo Conti. Reazione a Catena anticipa la partenza al 21 maggio : Fabrizio Frizzi, Carlo Conti A raccogliere L’Eredità di Fabrizio Frizzi sarà Carlo Conti, il suo amico e collega più caro. Dopo la scomparsa dell’amatissimo presentatore romano, il game show preserale di Rai1 tornerà in onda martedì 3 aprile alle ore 18.45 e guidarlo ci sarà il conduttore toscano che già in passato aveva sostituito Frizzi e si era alternato con lui. Carlo Conti presenterà L’Eredità fino al termine della stagione, ...

CARLO CONTI AL POSTO DI FABRIZIO FRIZZI/ L'Eredità al conduttore toscano prima di Reazione a Catena : CARLO CONTI potrebbe prendere il POSTO di FABRIZIO FRIZZI alla conduzione de L'Eredità almeno per le ultime puntate in onda tra aprile e maggio, come reagirà il pubblico?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:28:00 GMT)

Reazione a Catena 2018 al via il 4 giugno. Novità in vista alla conduzione : Reazione a Catena La macchina si è già messa in moto. Sono aperti i casting per partecipare alla nuova edizione di Reazione a Catena. Il quiz riparte lunedì 4 giugno e coprirà tutta l’estate (ultima puntata fissata il 23 settembre 2018). Sarà un’edizione particolare, questa, perchè, oltre a dover affrontare per qualche settimana la concorrenza dei Mondiali di Calcio in onda sulle reti Mediaset, sarà caratterizzata da un cambio alla ...

Reazione a Catena - Marco Liorni al posto di Amadeus : Grandi novità per la nuova edizione di Reazione a Catena, il game show pre-serale di Raiuno che quest’anno sarà condotto da… Ritorna l’appuntamento televisivo con “Reazione a Catena“, il game show campione d’ascolti di Raiuno. Per l’edizione 2018 grandi novità tra cui l’arrivo alla conduzione di Marco Liorni al posto di Amadeus. Reazione a Catena 2018: arriva Marco Liorni Sarà Marco Liorni il ...