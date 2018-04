blogo

: Reality News: Iva Zanicchi al Grande Fratello Vip, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non… - gossipblogit : Reality News: Iva Zanicchi al Grande Fratello Vip, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non… - AdrMontanaro : Morta a 105 anni la nonnina social protagonista di un 'reality' su Facebook -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Dopo l'accoppiata Romina Power - Al Bano Carrisi ed il rifiuto di Barbara D'Urso (impegnata su tre fronti,, Pomeriggio 5 e Domenica Live), Milly Carlucci cerca il 'colpaccio' per battere la concorrenza di Amici e aggiudicarsi il sabato sera degli italiani. La conduttrice di Ballando con le stelle avrebbe pensato bene di ingaggiare, in qualità di ballerini per una notte, una delle coppie più seguite degli ultimi tempi,(neo vincitrice di Celebrity Masterchef) eD', dopo il continuo tira e molla sul loro addio.prosegui la lettura: IvaalVip,D'non saranno a Ballando con le stelle pubblicato su Gossipblog.it 19 aprile 2018 11:54.