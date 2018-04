Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0 | il Barcellona è a un passo dal titolo

Simeone dice adios ai sogni rimonta : Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0 : SAN SEBASTIAN , SPAGNA, - Crollo inaspettato per l' Atletico Madrid , che incassa tre reti ad Anoeta e rinuncia definitivamente ai sogni di remontada sul Barca . A questo punto, infatti, ai catalani, ...

Liga - Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0 : Barcellona a +12 : Madrid , SPAGNA, - L' Atletico Madrid dice addio alla Liga. Crollo dei colchoneros all'Anoeta dove la Real Sociedad si impone per 3-0: apre Willian José al 14', poi nel finale la doppietta di Juanmi . ...

Probabili formazioni Real Sociedad – Atletico Madrid - 33^ Giornata Liga 19-4-18 : Nell’ultimo tranche del turno infrasettimanale della 33^ Giornata di Liga, l’Atletico Madrid sarà protagonista all’Anoeta di San Sebastian contro la Real Sociedad. Il pareggio del Barcellona a Vigo, potrebbe riaprire in qualche modo la lotta per il titolo, anche se è più fattibile un rinvio della festa blaugrana, piuttosto che una Reale rimonta. Il vero obiettivo della formazione di Simeone, oltre a consolidare il ...

Barcellona - eguagliato il record di imbattibilità della Real Sociedad del 1980 : Chiamateli pure gli invincibili, perché se anche questo Barcellona non sembra forte come quello da triplete di Guardiola e di Luis Enrique del 2015, i numeri dicono il contrario. La Liga sembra ormai ...

Liga - Valencia - Real Sociedad 2-1 : Liga, Valencia - Real Sociedad: la cronaca del match Così come le altre partite della Liga , anche al Mestalla prima dell'inizio della partita viene osservato un minuto di silenzio in onore di ...

Video / Salisburgo Real Sociedad - 2-1 - : highlights e gol della partita - Europa League - sedicesimi - : Video Salisburgo Real Sociedad , 2-1, : highlights e gol della partita dei sedicesimi di Europa League. Gli austriaci volano agli ottavi di finale.

Video/ Real Sociedad Salisburgo (2-2) : highlights e gol della partita (Europa league - sedicesimi) : Video Real Sociedad Salisburgo (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa league. Minamino trova il pari austriaco nel recupero!.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:08:00 GMT)