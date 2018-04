RC Auto | portabilità anche per le coppie di fatto

finanza.lastampa

: Rc auto, la portabilità della classe di merito estesa anche alle coppie di fatto - motogpnews24 : Rc auto, la portabilità della classe di merito estesa anche alle coppie di fatto - infoiteconomia : Assicurazioni, Rc Auto: da luglio portabilità e sconti anche per le coppie di fatto -

(Di giovedì 19 aprile 2018) L'Ivass annuncia novità importanti in tema di assicurazioni per gli italiani. Come la possibilità di trasferire la classe di merito della polizza RCnelledie non più solo ai ...