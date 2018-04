Rc auto | ok polizza ' portabile' per coppie di fatto

adnkronos

(Di giovedì 19 aprile 2018) Via libera alla' per ledi. È quanto ha stabilito l'Ivass, l'Istituto di vigilanza nel settore assicurativo, introducendo nuove regole per il riconoscimento della ...