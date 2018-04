Rc auto | nuove regole contro i furbetti | arriva l' attestato di rischio dinamico

Cresce l'attesa per le nuove automobili Pininfarina : Automobili Pininfarina ha organizzato una cena di gala per oltre 200 invitati dal mondo dell'arte, della moda e dello sport, nonché numerosi collezionisti, molti dei quali possiedono già vetture ...

Cresce l'attesa per le nuove automobili Pininfarina : Automobili Pininfarina ha organizzato una cena di gala per oltre 200 invitati dal mondo dell'arte, della moda e dello sport, nonché numerosi collezionisti, molti dei quali possiedono già vetture ...

Rc auto - nuove regole per classe di merito : L'Ivass emana due provvedimenti in materia di r.c. auto che introducono una nuova disciplina dell'attestato di rischio , il cosiddetto attestato di rischio dinamico, e definiscono nuove regole per il ...

Divieto di fumare in auto : nuove normative contro chi fuma dentro l’automobile : Il fumo nuoce gravemente alla salute non solo del fumatore ma anche a quella di chiunque lo circondi. Per questa ragione numerose sono le normative e i divieti che regolano l’uso di sigarette, talvolta anche elettroniche, in luoghi chiusi e affollati. Dal 12 gennaio 2016, con l’introduzione decreto legislativo n°6, diventato legge il 2 febbraio 2016, è vietato fumare anche all’interno della propria automobile considerata un ...

Gran Turismo Sport : svelate le due nuove auto in collaborazione con Audi : Come anticipato alcuni giorni fa, oggi Polyphony Digital e Audi hanno rivelato non una, ma due nuove vetture Vision Gran Turismo, che sono state rese disponibili in Gran Turismo Sport tramite un nuovo aggiornamento.Le vetture sono l'Audi Vision Gran Turismo e l'Audi e-tron Vision Gran Turismo. Come riporta Dualshockers, queste hanno un aspetto particolare che le precedenti vetture Vision GT non condividevano. I modelli, inoltre, sono stati ...

Radio digitale - Dal 2020 sarà obbligatoria sulle nuove auto : Radio analogica addio, o quasi. Dal 1 giugno 2019 tutte le apparecchiature Radiofoniche distribuite dalle aziende produttrici ai rivenditori nazionali avranno "almeno uninterfaccia per la ricezione del segnale digitale". E dal 1 gennaio 2020 saranno così tutti i device venduti ai consumatori italiani, compresi quelli installati sulle auto. quanto prevede un emendamento alla legge di stabilità 2018, al fine di favorire linnovazione ...

Come funziona il salvavita che ora devono montare tutte le nuove auto : Il 31 marzo è entrato in vigore l'obbligo di dotare di eCall tutti i nuovi modelli di automobili e furgoni fabbricati nell'Unione Europea. L'eCall è un nuovo dispositivo che, in caso di forte ...

Come funziona il salvavita che ora devono montare tutte le nuove auto : Il 31 marzo è entrato in vigore l’obbligo di dotare di eCall tutti i nuovi modelli di automobili e furgoni fabbricati nell’Unione Europea. L'eCall è un nuovo dispositivo che, in caso di forte decelerazione causata per esempio da un incidente, chiama automaticamente il 112, numero di emergenza unico valido nei 28 Paesi dell'Unione europea. L’impulso può anche essere attivato ...

GTA Online si aggiorna al 27 marzo - nuove auto - bonus e ricompense doppie : Rockstar Games continua a supportare GTA Online con continui aggiornamenti. Arriva il primo esemplare di una “nuova specie aliena”, come viene definita sul sito ufficiale. Si tratta della Pegassi Tezeract, velocissima e silenziosa, vera e propria evoluzione dell'automobile. I giocatori potranno acquistarla da oggi 27 marzo solo da Legendary Motorsport. C'è poi la Vapid Ellie, acquistabile da da Southern San Andreas Super autos. Per quanto ...

eCall - cos’è il salvavita obbligatorio sulle auto nuove : Dal 31 marzo tutti i nuovi modelli di auto presentati dai costruttori devono essere dotati di un sistema eCall, cioè un servizio che in caso di incidente contatta automaticamente un numero di emergenza. In teoria dovrebbe ridurre i tempi di soccorso. È frutto di una deliberazione Ue del 2015 che entra in vigore solo ora per dare tempo alle case automobilistiche di adeguarsi: non interesserà le auto di modelli già presentati che vengono ...

Questo sistema di emergenza sarà obbligatorio sulle nuove auto : Si chiama eCall e contatta automaticamente i soccorsi in caso di incidente: lo aveva deciso il Parlamento europeo nel 2015 The post Questo sistema di emergenza sarà obbligatorio sulle nuove auto appeared first on Il Post.

Fiat Chrysler automobiles annuncia nuove nomine : Teleborsa, - nuove nomine per Fiat Chrysler Automobiles . Antonio Filosa viene nominato Chief Operating Officer , COO, della Region Latin America. Filosa entrerà a far parte del Group Executive ...

Fiat Chrysler automobiles annuncia nuove nomine : nuove nomine per Fiat Chrysler Automobiles . Antonio Filosa viene nominato Chief Operating Officer , COO, della Region Latin America. Filosa entrerà a far parte del Group Executive Council , GEC, , il ...

Dal 31 marzo diventa obbligatorio sistema eCall su tutte le nuove auto. Di cosa si tratta : Ogni anno nel mondo sono migliaia le morti provocate da incidenti stradali, che in molti casi coinvolgono giovani vite spezzate prima del tempo. E’ per questo che svolge un ruolo fondamentale prestare la massima attenzione alla sicurezza stradale per impedire incidenti che potrebbero essere evitati, e in questo può rivelarsi molto utile a beneficio della salute anche la tecnologia per contribuire a ridurre il numero di morti sulle ...