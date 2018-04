Rally | Jean Todt | “Il WRC dovrà adottare motori ibridi La tecnologia deve adattarsi

oasport

: Anche il #WRC si prepara al passaggio all'ibrido. Jean Todt: 'Servono tecnologie più adeguate all'ambiente' - OA_Sport : Anche il #WRC si prepara al passaggio all'ibrido. Jean Todt: 'Servono tecnologie più adeguate all'ambiente' - areacorseevent : JEAN TODT ROMPE IL MURO ED ELOGIA IL TOUR Fautore del ritorno a rally più corposi, il presidentissimo prendere una… - fafg_inoue : RT @heragu2002: #Renault 11 Turbo Gr.A Jean Ragnotti Pierre Thimonier Rally Portogallo ???? 1987 #VintageOfTheDay -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Il MondialeWRC si prepara ad un altro cambiamento. Dopo l’introduzione nel 2016 delle vetture WRC Plus, ovvero conda 380 cavalli e un’aerodinamica più influente, il prossimo step è dato dal passaggio ai. Inevitabile, secondo il presidente della FIA, per adeguarsi ad una rivoluzione che ha già coinvolto il WEC ma soprattutto la Formula 1. “Dobbiamo introdurre anche nel WRC tecnologie più adeguate dal punto di vista ambientale, come l’ibrido“, ha dichiarato il numero uno della FIA. “Le corse non sono solo show ma laboratori per nuove tecnologie e per la sicurezza. Questo renderebbe più giustificabili gli investimenti che fanno le case, perché non sarebbero finalizzati esclusivamente alle corse“.ha inoltre escluso l’utilizzo di vetture esclusivamente elettriche. “Non esistono oggi costruttori ...