Rai | nuovi studi a Milano Si trasloca da Mecenate al Portello Fiera

Le foto e i tRailer sui nuovi show Netflix : Sono diversi i contenuti che la piattaforma Netflix ha pubblicato durante l’incontro con i giornalisti europei a Roma. Nella gallery, per esempio, potete vedere le prime immagini della seconda stagione della serie Dark, della spagnola sovrannaturale Elite, della terza parte de La casa di carta, della poliziesca Dog of Berlin, della scientifica Maniac, il cast dell’italiana Baby e qualche anticipazione sul film Rimetti a noi i nostri ...

Non va in onda stasera 16 aprile Vikings 5 su Rai4 - la serie è in pausa : cosa sappiamo sui nuovi episodi : Brutte notizie per chi stasera aspettava di vedere Vikings 5 su Rai4: la programmazione in chiaro della serie targata History Channel è in pausa, ed è destinata a restare così per almeno qualche mese. Durante l'appuntamento dello scorso lunedì 9 aprile, infatti, sono stati trasmessi quelli che attualmente sono gli ultimi episodi di Vikings 5 andati in onda anche negli Stati Uniti: si trattava, ricordiamo, del 5x09 intitolato "A Simple Story" ...

Radio Rai Dab+ : stanziati investimenti importanti - in arrivo nuovi canali : La Rai accelera e punta tutto su un futuro prossimo 'all digital'. Questo è ciò che emerge dal seminario internazionale organizzato sul Dab+ a Via Asiago. «Sul piano tecnologico e produttivo - ha spiegato Roberto Sergio, direttore di Radio Rai - siamo ormai totalmente digital, sul piano della copertura abbiamo stanziato importanti investimenti che ci consentiranno di coprire la cosiddetta 'T autostradale' in anticipo rispetto ...

Marco Liorni non farà l’inviato al GF : i nuovi progetti in Rai : Marco Liorni non torna al GF: i nuovi progetti su Rai1 C’è sempre bisogno di persone educate in televisione e dopo la morte di Fabrizio Frizzi ancora di più. Carlo Conti è tornato alla guida de L’Eredità (almeno fino al ritorno di Reazione a Catena) e il pubblico non ha potuto far altro che apprezzare la scelta della Rai di un ritorno (suo malgrado) alle origini. . Uno dei conduttori che può contare su una grande fetta di pubblico ...

Siria - nuovi Raid nella notte : è ancora strage. Trump – Macron : “ferma risposta” : Francesi e statunitensi d’accordo per un intervento contro Damasco, contraria la Russia, Save the Children: inorriditi per l’attacco chimico

Nuovi dettagli sullo sviluppo di Cyberpunk 2077 e conferme per un imminente tRailer : Cyberpunk 2077 è almeno in parte una delle incognite di questa generazione di console. Un gioco attesissimo dopo il successo di The Witcher 3 ma allo stesso tempo un titolo che non è mai stato mostrato in dettaglio e che spinge molti a pensare che possa uscire su PS5 e sulla prossima Xbox piuttosto che nel corso dell'attuale generazione.In attesa di un E3 2018 che potrebbe rivelarsi molto importante per il progetto, arrivano nuove informazioni ...

Canone Rai - come chiedere l’esenzione e il rimborso con i nuovi modelli : L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo provvedimento con indicazioni operative e un nuovo modello per chiedere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai da parte degli over 75 con un reddito fino a 8mila euro. Nello stesso provvedimento l’Agenzia ha deinito anche il nuovo modello di rimborso di chi ha già pagato il Canone, pur avendo diritto all’esenzione. Vediamo tutte le novità per richiedere l’esenzione o ...

Ultimo appuntamento il 9 aprile con Vikings 5 su Rai4 prima della pausa di metà stagione : a quando i nuovi episodi? : Preparatevi a salutare l'appuntamento settimanale con Vikings 5 su Rai4, perché quello di questo lunedì 9 aprile sarà l'Ultimo per almeno qualche tempo: la programmazione in chiaro, con oggi, raggiungerà infatti quella americana. La quinta stagione di Vikings è infatti composta complessivamente da venti episodi, solo dieci dei quali sono già stati trasmessi in patria e in Italia su TIMVision, dove la serie viene trasmessa in prima visione ...

Isola - nuovi attacchi contro la Marcuzzi - il web la difende : «Sei una donna forte e ce la faRai» : 'Sei una donna forte e ce la farai', messaggi di solidarieta` per Alessia Marcuzzi Eva Henger non si arrende: dopo lo scandalo del canna gate a L'Isola dei Famosi, ora arriva un'altra pesante accusa. ...

Stasera 8 aprile SWAT non va in onda su Rai2 - la programmazione è in pausa : i nuovi episodi a settembre : Gli appassionati della domenica sera a tema crime su Rai2 dovranno venire a patti con un cambiamento di programma da oggi in poi: Stasera, 8 aprile, SWAT non va in onda, copione che si ripeterà per un bel po' di tempo. Dopo il triplo episodio della scorsa settimana, quando sono stati proposti in sequenza gli episodi 1x10 "La rivolta", 1x11 "Koreatown" e 1x12 "Tutto è veleno", Hondo e soci hanno salutato il pubblico per un arrivederci a tra ...

NCIS 15 su Rai2 torna dopo la pausa di Pasqua con nuovi crimini : trame episodi dell’8 e 15 aprile : dopo la pausa del giorno di Pasqua, nella serata di questa domenica 8 aprile tornerà finalmente uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto italiano: quello con NCIS 15 su Rai2. Gibbs e colleghi riprenderanno quindi le redini della serata dopo che la scorsa settimana hanno temporaneamente lasciato il posto a SWAT, la serie con Shemar Moore i cui nuovi episodi saranno trasmessi solo il prossimo settembre. Da stasera la situazione ...

Sono Innocente : Alberto Matano torna su Rai3 con nuovi casi di «giustizia ingiusta» : Alberto Matano, Sono Innocente Se, da una parte, i nuovi programmi di Rai3 faticano a decollare negli ascolti (Cyrano sta addirittura cadendo in picchiata), dall’altra il canale diretto da Stefano Coletta può contare su un ritorno che, in tal senso, fa almeno nutrire qualche speranza. Ci riferiamo al debutto della seconda edizione di Sono Innocente, il programma condotto da Alberto Matano e dedicato ai casi di “giustizia ...

Su Amazon Prime Video si potranno vedere molti nuovi film - programmi e serie tv della Rai : Amazon Prime Video ha fatto un accordo per rendere disponibili ai suoi utenti alcune serie tv, alcuni film e alcuni programmi per ragazzi della Rai. L’accordo riguarda per il momento solo il catalogo italiano di Amazon Prime Video, al quale The post Su Amazon Prime Video si potranno vedere molti nuovi film, programmi e serie tv della Rai appeared first on Il Post.

Canone Rai - pronti i nuovi moduli per fare richiesta di esenzione : È online sul sito dell'Agenzia delle entrate il nuovo modello che i contribuenti con più di 75 anni e un reddito fino a 8mila euro possono usare per chiedere l'esenzione dal pagamento del Canone tv. Un...