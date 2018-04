Rai | gli studi milanesi di Via Mecenate traslocano al Portello Via libera dal CdA

Svolta per 4 conduttori Rai : ecco chi va via dagli studi di Via Mecenate : RAI: chi sono i conduttori che devono lasciare gli studi di Via Mecenate Sono loro i conduttori RAI che presto dovranno lasciare gli studi di Via Mecenate a Milano. Stiamo parlando di Fabio Fazio, Caterina Balivo, Costantino Della Gherardesca e Massimo Gramellini. Questi i quattro presentatori che a breve “sloggeranno” dalla “cittadella televisiva”. I motivi […] L'articolo Svolta per 4 conduttori RAI: ecco chi va ...

Mal di mare? Non guardate questo video. Il Mare del Nord mette a dura prova gli opeRai di un cargo e le loro cabine : Un operaio a bordo di un cargo porta container che solca le acque turbolente del Mare del Nord ci dimostra quanto possa essere dura la vita a bordo. Il beccheggio della nave è talmente forte che la sua cabina viene rivoltata come un calzino. Sedie e oggetti personali vengono sballottati da un lato all’altro della stanza, lo stomaco è messo a dura prova, ma si stringe ancora di più per lo stupore quando si scopre che fuori non sta imperversando ...

Appello per opeRai a tempo indeterminato - arrivano migliaia di cv ma i sindacati accusano : Grafica Veneta ha trovato gli operai che cercava. Ad annunciarlo è il patron dell'azienda di Trebaseleghe, Fabio Franceschi, che qualche giorno fa aveva rilasciato un'intervista per lamentarsi del fatto di

Assassin’s Creed Origins accoglie l’Animus Control Panel - il tRailer : Su Assassin's Creed Origins, in versione PC, ha debuttato da poche ore una feature tutta nuova e decisamente interessante: parliamo dell'Animus Control Panel, un insieme di opzioni di che vi permetteranno di impostare svariati cheat per creare una partita totalmente personalizzata. Ubisoft ha rilasciato il trailer di lancio. Come vi avevamo già spiegato quando Ubisoft effettuò l'annuncio, l’Animus Control Panel di Assassin’s Creed Origins è ...

Siria - Mosca : “Arma chimica Novichok prodotta dagli Usa” | Il Pentagono voleva il via libera del Congresso per il Raid : Siria, Mosca: “Arma chimica Novichok prodotta dagli Usa” | Il Pentagono voleva il via libera del Congresso per il raid Siria, Mosca: “Arma chimica Novichok prodotta dagli Usa” | Il Pentagono voleva il via libera del Congresso per il raid Continua a leggere

M5S - TRAVAGLIO O MENTANA PER IL TG1/ Poltrone Rai : se la spunta la Lega - Milena Gabanelli al Tg2? : M5S, TRAVAGLIO o MENTANA per il Tg1. Poltrone Rai: se la spunta la Lega, Milena Gabanelli al Tg2? Le ultime notizie sulla battaglia politica per la tv di Stato.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:31:00 GMT)

LEGO Gli Incredibili : il nuovo gameplay tRailer punta i riflettori sulla famiglia Parr e i loro superpoteri : Warner Bros. Interactive Entertainment ha rilasciato il nuovissimo trailer di LEGO Gli Incredibili, in cui sarà possibile vedere un'anteprima del gameplay tratto dal gioco in arrivo basato sui film Gli Incredibili e Incredibili 2 targati Disney Pixar.Nel video i fan potranno ritrovare tutti i superpoteri della famiglia Parr, tra cui le trasformazioni flessibili di Elastigirl, l'impareggiabile super-forza di Mr. Incredible, gli indistruttibili ...

Parmigiano Reggiano - nelle stalle 3.500 opeRai indiani : “Troppo faticoso per gli italiani” : Negli ultimi vent’anni una delle comunità Sikh più importanti si trova inaspettatamente nel cuore della Pianura Padana, dove in tanti si sono trasferiti a partire dagli anni novanta, diventando in breve tempo delle vere e proprie colonne portanti per tutta la filiera del Parmigiano Reggiano.Continua a leggere

Infortuni : sindaco Bagheria - cordoglio per morte giovane opeRaio : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – L’amministrazione comunale di Bagheria (Palermo) esprime “profondo cordoglio per la dolorosa morte di Giuseppe Todaro, giovane cittadino bagherese di 25 anni, deceduto ieri, 17 aprile 2018, a seguito di un incidente sul lavoro nell’agrigentino, a Castrofilippo mentre si trovava su un ponte per l’installazione di reti telefoniche”.“Siamo sconvolti e costernati per questa ...

Siria - Muhammad e gli altri : “Il Raid? Uno show inutile - Assad continuerà a ucciderci” : Dopo il raid missilistico di Stati Uniti, Francia e Inghilterra sulla Siria si sono fatte molte analisi geopolitiche. Ma cosa pensano dell’attacco i Siriani contrari a Bashar al Assad? Cosa cambierà per il loro martoriato Paese? Fanpage.it ne ha parlato con Muhammad, un ragazzo che dai social ha mostrato al mondo la guerra nella Ghouta orientale, Firas, un freelance di Duoma e Rami, il ?Contrabbandiere di giocattoli’.Continua a leggere

Cécile Kyenge e il Raid con lo sterco. Il marito : "Era meglio se stava zitta" : Modena, 18 aprile 2018 - « Cecile poteva contare fino a cinque prima di parlare, a volte meglio stare zitti». A metter fine al 'Caso Kyenge' e al lancio di cacca di cane scambiata per atto di puro ...