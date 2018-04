Raggi | da 1° giugno 350 vigili in più per le strade di Roma

romadailynews

(Di giovedì 19 aprile 2018)– Di seguito il comunicato di Virginia, sindaca di. “Dal 1per ledici saranno 350in più. Assunzioni che daranno nuova linfa al corpo di Polizia locale diCapitale. Da quando ci siamo insediati ci siamo messi subito al lavoro per risolvere la vicenda del concorso, rimasto incagliato tra ricorsi e ritardi delle precedenti amministrazioni. Dopo sette anni di stallo abbiamo finalmente sbloccato le nuove assunzioni. Il 23 e 24 maggio i vincitori del concorso saranno convocati per la firma del contratto -spiega-. Il 1prenderanno servizio nella nostra città. Avranno il compito di presidiare le, garantire sicurezza e maggiore decoro. Ogni giorno isvolgono un ruolo importantissimo e sono in prima linea per risolvere le criticità che ha una città grande e complessa come. Con queste 350 nuove assunzioni ...