huffingtonpost

: Quindicenne si suicida dopo un brutto voto. Il messaggio ai genitori: 'Scusatemi per non essere stato all'altezza' - HuffPostItalia : Quindicenne si suicida dopo un brutto voto. Il messaggio ai genitori: 'Scusatemi per non essere stato all'altezza' - mm10071962 : RT @HuffPostItalia: Quindicenne si suicida dopo un brutto voto. Il messaggio ai genitori: 'Scusatemi per non essere stato all'altezza' http… - fabioferrero71 : RT @HuffPostItalia: Quindicenne si suicida dopo un brutto voto. Il messaggio ai genitori: 'Scusatemi per non essere stato all'altezza' http… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Andava male a scuola e per lui questo era un peso insopportabile nei confronti della famiglia, tanto da decidere di farla finita. Si èto lanciandosi dal quarto piano della palazzina dove abitava con iin centro a Mantova, il ragazzino di 15 anni trovato esanime, oggi pomeriggio, nel cortile internoun volo di 12 metri.Inutili i soccorsi. Il 15enne è morto un'oraal pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova dove era arrivato in fin di vita. L'eliambulanza era atterrata poco distante, nel campo attiguo allo stadio Martelli, ma è poi decollata vuota.La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio quando il ragazzino, i cuisono molto noti in città, era solo in casa. È andato sul balcone e si è lanciato nel vuoto. Sulla tavola aveva lasciato un biglietto indirizzato aiin cui chiedeva ...