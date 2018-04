“Qui non metti più piede!” D’Urso furiosa Durante la puntata di Pomeriggio 5 | l’ospite

Gallarate - 90 euro ai migranti per andare a Milano. Il sindaco leghista paga di tasca sua : “Qui non c’è posto per loro” : Il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, consegna 90 euro ai migranti del centro KB perché possano lasciare la città e prendere il treno per Milano dopo lo sgombero della palazzina. La stessa Srl ha consegnato altrettanti soldi ai rifugiati in modo tale che potessero avere sufficiente denaro anche per il pranzo e la cena. I 12 ragazzi, espulsi dal programma di accoglienza della Prefettura di Varese dopo alcune rivolte avvenute nel mese di ...

Guida italiana minacciata ad Auschwitz : “Qui non vogliamo stranieri” : Diego Audero, Guida italiana che lavora in Polonia da 11 anni, è stato minacciato da ignoti. Sul muro della sua casa è stato scritto: "La Polonia per i polacchi".Continua a leggere

Esperto di risorse umane in Svizzera. “Qui grande qualità della vita. Eppure pensavo che non avrei mai lasciato la Sicilia” : A sentirlo parlare penseresti che ha almeno il doppio della sua età. Invece Antonio Calcò Labruzzo, palermitano di nascita, di anni ne ha solo 35, ma di chilometri macinati ne ha già alle spalle parecchi. “Subito dopo il liceo sono partito per Milano per studiare Economia alla Bocconi – racconta a ilfattoquotidiano.it -, e pensare che da ragazzino ero uno di quelli che pensava che non avrebbe mai lasciato la Sicilia”. Già prima di terminare ...