Quando il giovane Kubrick faceva il paparazzo

spettacoliecultura.ilmessaggero

: @iosonokarma quando pensiamo ad un anziano non ci rendiamo conto che quell'anziano è stato giovane. e come tutti ha… - brunopistolese : @iosonokarma quando pensiamo ad un anziano non ci rendiamo conto che quell'anziano è stato giovane. e come tutti ha… - brioblue : @matteosalvinimi Buongiorno Matteo io ho votato per te , ma detesto Berlusconi ! Non ricordi quando eri giovane com… - GIOPANE86 : Sei giovane, intraprendente e ti piacerebbe metterti in gioco? Sei brava/o a dialogare con amici e conoscenti? Quan… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Dal 3 maggio al Museum of the City di New York una mostra ricorda gli esordi da fotografo di Stanley, reporter di 'Look'