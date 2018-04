Quando il carcere serve a poco | il 39% di chi esce ci rientra

Scrivere in carcere - Quando la scuola dietro le sbarre è il riscatto : Nel 2014 Adriana Lorenzi chiede all'amica Paola Suardi, che lavora nel mondo della comunicazione, di darle una mano.

La fidanzata di Corona : "Se abbiamo fatto l'amore Quando è uscito dal carcere? È stato come la prima volta" : Dopo 16 mesi di carcere, Fabrizio Corona lo scorso 21 febbraio ha lasciato il carcere di San Vittore e per la sua fidanzata non può esserci gioia più grande che averlo di nuovo a casa. Intervistata ...