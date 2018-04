Prosecco | Mionetto acquisisce Tenuta Montereale

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018)S.P.A. annuncia l’acquisizione, tramite la sua controllataVineyards srl, della, azienda vinicola di 90 ettari complessivi sita aValcellina, in provincia di Pordenone, con 80 ettari di terreni dedicati alla coltivazione di diverse tipologie di vitigni con predominanza Glera atta aDoc., storica cantina di Valdobbiadene nata nel 1887 e tra le più importanti realtà vinicole italiane nel panorama internazionale, per la categoria, si espande con l’obiettivo di rafforzare ancor di più una leadership già consolidata. “La continua crescita delle vendite delfa si che la necessità di approcciare terreni vitati sia un tema fondamentale per una cantina come la nostra”. – dichiara Alessio Del Savio, Consigliere Delegato, Direttore Tecnico ed Enologo) diS.p.A. – “L’acquisizione della Società ...