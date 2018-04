Pronti per la carneficina? Annunciato Serious Sam 4 | Planet Badass

Maxi-sequestro da 330kg di vongole 27 sacchi su sponda fiume Saline Pronti per mercato illegale : Teramo - I militari dell'Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Silvi Marina (Teramo), insieme al personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Montesilvano (Pescara), hanno sequestrato 330 chili di molluschi bivalvi, e nella fattispecie, vongole, ripartite in 27 sacchi da circa 12 kg ciascuno. Il prodotto ittico è stato rinvenuto, apparentemente abbandonato, lungo la sponda sud del fiume Saline, nel territorio del Comune ...

Katia e Ascanio del Grande Fratello Pronti per Pechino Express? I loro progetti : Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli dopo il Grande Fratello tornano in Tv? Il sogno di partecipare a Pechino Express Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono forse una delle coppie a cui il pubblico del Grande Fratello è rimasto più affezionato negli anni. La loro storia d’amore, dentro e fuori la Casa più spiata di Italia, […] L'articolo Katia e Ascanio del Grande Fratello pronti per Pechino Express? I loro progetti proviene da Gossip e ...

WhatsApp - tutti Pronti per una delle novità più attese? Video : #WhatsApp, come ben sappiamo, è ancora adesso il programma di messaggistica istantanea [Video] più utilizzato. Quanto detto vale non solo per gli utenti italiani ma si tratta di un discorso da estendere a livello globale, sia per chi utilizza gli #iPhone di Apple, con a bordo iOS, e sia per chi possiede uno smartphone #Android. Per merito degli update che, in questi anni, si sono succeduti, abbiamo visto mettere in pratica un lavoro finalizzato ...

M5s Europa - nuova apertura a Macron : “Pronti a collaborare per rilanciare integrazione e per riformare l’Unione” : “Siamo pronti a collaborare con il presidente Emmanuel Macron“. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, gli eurodeputati M5s a Bruxelles confermano la volontà di dialogo con il capo dello Stato francese. Al termine del suo primo discorso davanti alla plenaria a Strasburgo, il gruppo ha diffuso un comunicato che ufficializza l’apertura e soprattutto ribadisce il nuovo volto istituzionale del Movimento anche a Bruxelles. ...

Ue : M5S strizza l’occhio a Macron - Pronti a collaborare per cambiarla : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – ‘Sin dal nostro ingresso al Parlamento europeo abbiamo sempre lavorato in modo costruttivo con tutti. Allo stesso modo siamo pronti a collaborare con il Presidente Macron per fornire il nostro contributo a un’agenda veramente europea, in grado di rilanciare un’integrazione fiaccata da anni di egoismi e politiche fallimentari”. Così la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento ...

Hyperloop - in Europa Pronti i pezzi per il primo tunnel del supertreno : Sembra qualcosa di futuristico, lontano dalla quotidianità. Invece si avvia verso la costruzione. Hyperloop Transportation Technologies ha annunciato che nel centro di ricerca e sviluppo di Tolosa, in Francia, arriverà il primo set di strutture del treno supersonico. Si tratta di una capsula a levitazione magnetica dentro una struttura a bassa pressione. È stato progettato sia per passeggeri, sia per i container merci. Ha un diametro interno di ...

«The Handmaid's Tale» : Pronti per la seconda stagione? : Prima d'iniziare la seconda stagione, che sarà disponibile in streaming dal 26 aprile su TIMVISION - a meno di 24 ore della messa in onda negli USA - ripassiamo a che punto eravamo arrivati e ...

Semplici : “Spal è maturata - Pronti per corsa salvezza” : “La squadra ha trovato la sua maturità migliorando, ora abbiamo una identità di gioco e una compattezza che ci ha permesso di trovare buoni risultati. Quando poi riesci a limitare i gol subiti e a fare risultati positivi lavorando nel migliore dei modi trovi la tranquillità necessaria per sviluppare il tuo calcio”. Una delle migliori difese tra le squadre che lottano per non retrocedere e la voglia di restare nella massima serie, ...

Serie A Spal - Semplici : «Pagata l'inesperienza. Ora Pronti per la A» : Leonardo Semplici , ospite di 'Radio anch'io sport', ha espresso la sua soddisfazione per il punto preso in casa viola. La Spal non perde da sette turni e, tra le ultime quattro, è la squadra con la ...

Allegri - Pronti per lo sprint finale : ANSA, - TORINO, 16 APR - Una "vittoria importante" quella ottenuta dalla Juventus contro la Sampdoria secondo il tecnico bianconero, Allegri. "Ora tenere dritto il manubrio e prepararsi per lo sprint ...

Siria - Trump : Pronti per colpire ancora. : Lo ha assicurato al Consiglio di sicurezza l’ambasciatore americano all’Onu, Nikki Haley, riportando le parole del presidente Usa

