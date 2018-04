Programmi TV di stasera | giovedì 19 aprile 2018 Su Italia 1 ultimo appuntamento con

davidemaggio

: RT @spalla72g: Su @FlippsITAusers sempre in onda programmi interessati. Per esempio ora stanno trasmettendo sul canale @RoxyBarTv una vecch… - sullacresta : RT @spalla72g: Su @FlippsITAusers sempre in onda programmi interessati. Per esempio ora stanno trasmettendo sul canale @RoxyBarTv una vecch… - Maurizi13060021 : RT @Adnkronos: Stasera in #tv, i programmi della prima serata -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Pio e Amedeo - Emigratis 3 Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv –episodio Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in. Il Bambino di Natale: Cosimo viene ricoverato in ospedale, la situazione è grave. Cecchini non si arrende e vuole realizzare l’desiderio del bambino a cui rimangono poche settimane di vita: festeggiare il Natale con suo padre. Peccato che sia Ferragosto. Nel frattempo Giovanni, ormai convinto, chiede ad Anna di sposarlo. Rai2, ore 21.20: The Voice of Italy Il ring di The Voice of Italyè pronto per ospitare i Knock Out. Prosegue su Rai2 la sfida senza esclusioni di colpi condotta da Costantino della Gherardesca. Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia sceglieranno i primi semifinalisti. Nei Knock Out ogni coach suddivide il proprio team in 3 ...