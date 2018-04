Prof ti sciolgo nell' acido Te mando all' ospedale Episodio di bullismo

huffingtonpost

(Di giovedì 19 aprile 2018) "Te faccio scioglie in mezzo all', teall'essore". Un nuovodiin classe ai danni di unaessoressa questa volta in un Istituto Tecnico di Velletri, alle porte di Roma, dove uno studente ha rivolto alla propria insegnante esplicite minacce il tutto ripreso da uno smartphone e condiviso sui social riscuotendo tantissime visualizzazioni. Il caso è avvenuto un anno fa ma ora, dopo che il video è diventato virale, i carabinieri hanno inviato un'informativa in Procura.Il video mostra un ragazzo che risponde piccato alla sua insegnante davanti alla minaccia di finire dal preside in seguito all'ennesima nota presa in classe. "Ma chi sei tu per dirmi che devo stare zitto. Ma voi volete proprio finire all'. Ti faccio squaglià in mezzo all', ti faccio squaglià", ripete il ragazzo che resta seduto al suo posto ...