“Prof ti sciolgo nell’acido” | minacce in Istituto di Velletri Video diventa virale un

ilfattoquotidiano

: 'Prof, ti sciolgo nell'acido', ancora #bullismo in aula - Agenzia_Ansa : 'Prof, ti sciolgo nell'acido', ancora #bullismo in aula - MediasetTgcom24 : Velletri, 'Prof ti sciolgo nell'acido': video bullismo in aula #velletri - banjopeloso : RT @fattoquotidiano: Dopo il caso della scuola di Lucca, dove alcuni video condivisi in rete dagli studenti mostrano atti di prepotenza… ht… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Dopo il caso della scuola di Lucca, dove alcunicondivisi in rete dagli studenti mostrano atti di prepotenza contro i docenti (guarda), in rete ètounche risale a un anno fa. “Te faccio scioglie in mezzo all’acido, te mando all’ospedale professore'”. L’episodio di bullismo in classe ai danni di una professoressa, questa volta in unTecnico di, alle porte di Roma, risale a un anno fa. Nelle immagini girate in classe uno studente rivolge alla propria insegnante esplicite. Tutto ripreso da uno smartphone e condiviso sui social riscuotendo tantissime visualizzazioni. Ilè peròtoin queste ore, raccogliendo moltissime visualizzazioni. Tanto che i carabinieri hanno inviato un’informativa in Procura. “Mo ti alzo tutto il banco ti alzo, vuoi vedè?”, prosegue lo ...